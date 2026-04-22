Juez falla demanda sobre el Malecón del Río en Barrancabermeja; “violó derechos fundamentales”

Bucaramanga

Cuando Leonardo Granados, hoy secretario del Ambiente de Barrancabermeja, estaba en campaña a la alcaldía del Distrito, interpuso una demanda que buscaba proteger los derechos colectivos que creía vulnerados por la ejecución de las obras del Distrito Malecón y el Mirador del Río.

Granados consideró que tal y como se efectuaba el proyecto para “cambiarle la cara” al sector aledaño al río Magdalena, una idea del exalcalde Alfonso Eljach se afectaban los derechos a la a moralidad administrativa y la defensa del patrimonio cultural de la Nación.

El demandante pretendía que se ordenara la suspensión temporal de las obras para preservar los Bienes de Interés Cultural localizados en la margen del afluente: el Cuartel de la Policía, el Hotel Pipatón y el Cuartel de Policía.

Dos años después, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Distrito Especial de Barrancabermeja dio la razón de manera parcial al demandante. En un fallo de primera instancia declara que el Distrito de Barrancabermeja vulneró varios derechos.

El juez ordena a la alcaldía “elaborar y adoptar Planes Especiales de Manejo y Protección -PEMP- respecto de los Bienes de Interés Cultural como el cuartel de policía del sector comercial y la sede de la inspección fluvial.

Para tal efecto, otorga al Distrito de Barrancabermeja un plazo de 6 meses para que se elaboren esos planes y le ordena a la Curaduría Urbana que “previo al otorgamiento de cualquier licencia urbanística sobre bienes públicos o privados que se hallen en las zonas de influencia de esos inmuebles deberá contar con autorización de intervención por parte del Distrito de Barrancabermeja”.