IPCC abre convocatoria para asegurar el bienestar de los creadores y gestores cultura de Cartagena

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) puso en marcha la Convocatoria BEPS 2026-I, una estrategia diseñada para brindar protección económica y seguridad social a los hombres y mujeres que han dedicado su vida a la creación y gestión cultural en el Distrito. Este proceso se fundamenta en la Resolución 84 de 2026 y busca identificar a los actores del sector que cumplen con los requisitos para acceder a una anualidad vitalicia o incentivos al ahorro.

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Esta convocatoria hace parte de un programa del nivel nacional, por lo cual los recursos asignados provienen directamente del Gobierno nacional, siendo el IPCC el ente encargado de liderar la etapa de identificación y postulación en el territorio. El objetivo principal es garantizar que el talento humano que sostiene la identidad cultural de la ciudad cuente con un respaldo financiero en su etapa de retiro, reconociendo el valor social de su labor artística y tradicional.

La convocatoria se enfoca en creadores y gestores que residan en Cartagena desde hace al menos diez años y que se encuentren en los grupos A, B o C del Sisbén IV. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó la importancia de este programa como un pilar de justicia social para el gremio. “Estamos enfocados en que nuestros artistas no solo sean protagonistas en las festividades, sino que también tengan una vida digna. Con los BEPS 2026-I, avanzamos en el compromiso de proteger a quienes han construido la historia cultural de nuestra ciudad, asegurando que reciban el apoyo que merecen por tantos años de entrega”, manifestó el mandatario.

Por su parte, Lucy Espinosa, directora del IPCC, destacó que: “Los gestores culturales son los guardianes de nuestro patrimonio y por eso hemos abierto esta ventana de oportunidad. Invitamos a todos los interesados a cumplir con el cargue de su documentación a tiempo, pues este es un paso vital para que el Gobierno Nacional valide su condición y puedan disfrutar de este beneficio económico”.

Cronograma de recepción de documentos

De acuerdo con los plazos establecidos por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, el proceso se desarrollará bajo las siguientes fechas:

• Apertura de recepción de documentación: 16 de abril de 2026

• Cierre de recepción de documentación: 23 de abril de 2026 hasta las 11:59 p.m.

La radicación de los documentos se realiza de manera virtual a través del portal oficial convocatorias.ipcc.gov.co/beps2026-1, donde se encuentran detallados todos los requisitos técnicos y los formularios necesarios para oficializar la postulación antes de la fecha de cierre.