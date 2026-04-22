Inauguran uno de los parques solares más grandes de Cundinamarca

En un hito para la industria nacional, las compañías Colgas y Ladrillera Santafé inauguraron un parque solar fotovoltaico de autogeneración que se posiciona como uno de los más grandes del departamento de Cundinamarca y un referente en Colombia.

Con una inversión de $13.800 millones de pesos, este proyecto busca impulsar la transición energética industrial y fortalecer la competitividad de la que es considerada la ladrillera más grande de América Latina.

El nuevo parque solar cuenta con una capacidad instalada de 5,4 MWp, una potencia que equivale al consumo anual de energía de más de 4.000 hogares.

Más allá del ahorro energético, el impacto ambiental es significativo: se estima que la planta evitará la emisión de 1.330 toneladas de CO₂ al año. Esta reducción es comparable a la siembra de más de 60.000 árboles o al retiro de circulación de aproximadamente 290 vehículos cada año.

El presidente de Colgas, Didier Builes destacó que este desarrollo reafirma el liderazgo de su empresa en soluciones renovables y su compromiso con la transformación del sector industrial hacia modelos de menor impacto ambiental. Según Builes, el proyecto refleja la capacidad técnica de la compañía para impulsar desarrollos solares de gran escala que aporten al progreso del país.

Por su parte, Juan Fermín Restrepo, gerente general de Ladrillera Santafé, señaló que este parque consolida a la empresa como la ladrillera más sostenible de Colombia. “Utilizar fuentes no convencionales de energía renovable nos ayuda a operar reduciendo nuestra huella de carbono”, afirmó Restrepo, resaltando además que el profesionalismo de Colgas fue decisivo para el éxito del proyecto.