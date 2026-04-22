Habitantes de Bicentenario denuncian cambios arbitrarios de estrato en sus recibos

Habitantes de Bicentenario en Cartagena se quejan por el cambio de estrato en los recibos de energía. // Caracol Radio Cartagena

La comunidad del barrio Bicentenario, respaldada por el Comité de Usuarios de Servicios Públicos de Bolívar, alertó sobre incrementos injustificados en las tarifas y la falta de respuesta de las empresas prestadoras frente a los pliegos de peticiones radicados.

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Los residentes de este sector de Cartagena manifestaron su indignación ante lo que consideran un abuso de posición dominante por parte de compañías como Afinia, Surtigas y Aguas de Cartagena. Según denunció Marcos Tous, integrante del Comité de Usuarios, muchos vecinos que históricamente pertenecían al estrato 1 fueron reclasificados a estrato 2 sin que mediara una visita técnica o una resolución administrativa conocida por la comunidad.

“Esta situación impacta directamente el bolsillo de las familias, ya que al cambiar de categoría, el subsidio del 60% que reciben los usuarios de menores ingresos disminuye considerablemente”, señaló Tous.

Señalaron que la problemática se agrava en los conjuntos residenciales de la zona, donde se han reportado casos insólitos en los que habitantes de una misma torre reciben facturaciones con estratos diferentes dependiendo del piso en el que se encuentren.

“A este panorama se suman las quejas por el servicio de aseo, pues los cobros oscilan entre los 18 mil y 20 mil pesos sin que se vea reflejado el trabajo de las organizaciones de recicladores en los barrios”, indicó el integrante del Comité de Usuarios.

Ante la falta de diálogo por parte de la mayoría de las empresas prestadoras, los líderes comunales elevaron un llamado urgente a la Superintendencia de Servicios Públicos, al Concejo de Cartagena y al alcalde para que intervengan en favor de los derechos de los usuarios.

El comité enfatizó que, “amparados en la Ley 142 de 1994, continuaremos conformando vocalías de control para vigilar de cerca la gestión de las entidades y garantizar que la economía de los vecinos de Bicentenario no se siga viendo afectada por decisiones unilaterales”.