Gobernador Yamil Arana y jóvenes de Bolívar acuerdan prioridades clave para el desarrollo regional

En un espacio marcado por la franqueza, la escucha activa y la participación juvenil, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, lideró junto a todo su gabinete un encuentro directo con representantes de la juventud del departamento, consolidando un escenario de diálogo abierto para definir prioridades y fortalecer el trabajo conjunto.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la jornada, en la que participaron los miembros del Consejo Departamental de Juventudes, los jóvenes expusieron sus principales inquietudes y propuestas en temas estratégicos como educación, salud, cultura, deporte, seguridad y emprendimiento, áreas fundamentales para el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

El encuentro permitió un intercambio directo “de tú a tú”, en el que cada una de las secretarías departamentales escuchó atentamente las necesidades planteadas por los consejeros juveniles y presentó respuestas concretas frente a los retos identificados en los territorios.

Los jóvenes asistentes destacaron la apertura del gobierno departamental y valoraron la oportunidad de expresar sus ideas de manera libre y participativa. Desde la Gobernación de Bolívar se reiteró que este tipo de espacios reflejan el compromiso de la administración del gobernador Yamil Arana con una gestión cercana a la juventud y enfocada en construir soluciones reales.

“Es uno de nuestros grandes retos trabajar de la mano con esta juventud que quiere salir adelante y aportar al desarrollo sostenido del departamento. Los escuchamos, les explicamos y, en consenso, buscamos construir acuerdos que beneficien a este sector tan importante para Bolívar”, expresó el gobernador durante el encuentro.

Por su parte, Daniel Isaac Hernández Rodríguez, presidente del Consejo Departamental de Juventudes, destacó el impacto del espacio de diálogo:

“Nos sentimos escuchados y atendidos. Este tipo de encuentros nos permite trabajar de manera articulada y seguir representando a la juventud de Bolívar con mayor fuerza”, señaló.

A su vez, Ariel Sudea, consejero departamental y delegado nacional por Bolívar, explicó que durante la jornada se presentaron propuestas orientadas a fortalecer la infraestructura educativa, mejorar la dotación tecnológica en instituciones, reforzar la seguridad en zonas como el sur del departamento y los Montes de María, e impulsar procesos permanentes en escuelas deportivas y culturales.

En materia de salud, se lograron compromisos para ampliar campañas en los territorios, enfocadas en la prevención del embarazo adolescente, la atención en salud mental, la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la formación en prevención de violencias basadas en género.

Asimismo, se abordaron oportunidades en educación y emprendimiento, resaltando la necesidad de generar más espacios de participación, acceso a programas de formación y becas, así como el fortalecimiento de iniciativas que impulsen el talento juvenil en todo el departamento.

Los jóvenes líderes coincidieron en que uno de los principales resultados del encuentro fue la apertura de un canal directo de comunicación con la administración departamental, lo que permitirá hacer seguimiento a los compromisos adquiridos y avanzar en soluciones concretas para las juventudes.

El encuentro concluyó con un mensaje de agradecimiento por parte de los representantes juveniles, quienes resaltaron la disposición del gobernador Yamil Arana y su equipo de trabajo para escuchar, dialogar y construir de manera conjunta el futuro de Bolívar.