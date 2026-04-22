Empresa de economía mixta para el servicio de alumbrado público en Paipa causa controversia

En el Concejo Municipal ya se surtió el primer debate del Proyecto de Acuerdo para la creación de una empresa de economía mixta para el manejo del alumbrado público / Foto: Suministrada.

Paipa

En el Concejo Municipal de Paipa se debate el Proyecto de Acuerdo 007, mediante el cual se autoriza la creación de una empresa de servicios públicos mixta para la prestación integral del servicio de alumbrado público, la cual ha generado gran controversia.

Este Proyecto de Acuerdo ya surtió su primer debate en la corporación, en la que los concejales analizaron los puntos a favor y en contra que tendría la creación de esta empresa de economía mixta, donde la mayoría accionaria sería la alcaldía.

“Hay una mayoría accionaria de parte del sector público. Yo personalmente tendría una apreciación frente a los procesos de legislación comercial, cuando una empresa de sociedad tiene la mayoría pues es la que decide, cuando el sector público es el que tiene la mayoría accionaria, los diversos alcaldes y funcionarios que vengan hacia el frente son los que van a tener la facultad de hacer seguimiento”, afirmó Juan Pablo Andrade, presidente del Concejo de Paipa.

Andrade aseguró que desde la corporación están adelantando un estudio profundo por parte de los concejales.

“Estamos en este momento cada uno de los concejales haciendo un estudio acucioso frente a cómo podemos optimizar. Habrá posiciones divergentes, habrá personas que tiran a menos años, que es uno de los puntos en conflicto, pero lo principal que tenemos que ver es que el estudio técnico de referencia, que es lo que básicamente nos faculta dentro de estos modelos de administración de alumbrado público, cuando nosotros queramos, de alguna manera, modificar alguna cosa, pues sí hay que tener ese sustento técnico legal y financiero para que el sistema funcione”, agregó.

Vale la pena recordar que actualmente se desarrolla el periodo de sesiones extraordinarias en el Consejo de Paipa y, de acuerdo a los tiempos, el segundo debate para este proyecto se estaría cumpliendo entre jueves y viernes.