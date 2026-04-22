Congreso de Asofondos: CARF advierte riesgo fiscal para el próximo gobierno

ASOFONDOS

Durante el congreso de Asofondos 2026 en la ciudad de Cartagena, el presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), Juan Carlos Ramírez , lanzó una fuerte advertencia sobre el estado de las finanzas públicas del país y los retos que enfrentará el próximo gobierno.

Ramírez aseguró que el país necesitará un ajuste cercano al 4% del PIB, una magnitud que para él es sin precedentes en la historia reciente.

“El próximo gobierno, cualquiera que sea su signo político, estará enfrentado a unos ajustes en las finanzas públicas de alrededor de cuatro por ciento del PIB. Eso es un ajuste tremendo”, indicó en el panel.

En ese sentifo, el funcionario subrayó que Colombia no tiene antecedentes de esfuerzos fiscales de ese tamaño en tan corto plazo.

“Cuando más, cuando Colombia ha tenido ajustes intensos, no han llegado ni siquiera a un punto del PIB en un año”, aseguró en el primer panel del congreso de Asofondos.

Además, la CARF advirtió que este esfuerzo deberá sostenerse durante varios años y combinar múltiples medidas.

“Es un esfuerzo que debe estar compuesto por mayores ingresos, menores gastos y reducir la carga del servicio de la deuda en un plan fiscal que sea factible y real” indicó.

El diagnóstico es aún más crítico frente a la sostenibilidad de la deuda pública. Según Ramírez, ni siquiera cumplir la regla fiscal sería suficiente.

“Aún haciendo el ajuste de cuatro a cinco puntos del PIB, no vamos a poder asegurar la sostenibilidad de la deuda”, aseguró el experto.

Recordemos que este llamado coincide con advertencias recientes sobre el deterioro fiscal. El propio CARF ha señalado que el próximo gobierno enfrentará “un duro ajuste de entre 3,5 y 4,5 puntos del PIB para estabilizar la deuda”.