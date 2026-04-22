Congresista Díaz-Balart presenta presupuesto para el hemisferio occidental, incluyendo Colombia

Esta semana, el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart presentó el texto de presupuesto dirigido al Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, en el que Colombia sigue sin una asignación final definida, aunque se mantiene como referencia la propuesta de 85 millones de dólares de la Casa Blanca para el año fiscal 2027, según pudo establecer Caracol Radio.

Díaz Balart había anticipado en Caracol Radio que cualquier eventual ajuste en la cooperación dependerá del rumbo que tome Colombia en el marco electoral, advirtiendo que la falta de cambios podría tener un impacto negativo en la relación con Estados Unidos.

Díaz Balart ha sido un férreo crítico con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, incluso llegando a señalar que no eran, por ejemplo, ciertos los señalamientos de un supuesto plan para derrocar al Gobierno colombiano.

Tanto él como Carlos Giménez rechazaron de forma tajante las acusaciones del presidente Gustavo Petro, quien insinuó que ambos estarían implicados en un supuesto plan desde Estados Unidos para desestabilizar su gobierno. La respuesta no se hizo esperar y llegó cargada de ironía, indignación y ataques personales.

“Con mucho respeto, no necesito que nadie me convenza de que Gustavo Petro es un drogadicto corrupto, patético, incompetente y peón del dictador Nicolás Maduro”, escribió Carlos Giménez en su cuenta oficial. “Petro ha convertido a Colombia en el hazmerreír del mundo y todos los días lo comprueba más”, agregó el legislador, uno de los republicanos más cercanos al exilio latinoamericano en Florida.

Por su parte, Mario Díaz-Balart desestimó los señalamientos, calificándolos de “falsedades e inventos”.