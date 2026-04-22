Cartagena de Indias, en Seatrade Cruise Global 2026, afianzó su liderazgo en turismo de cruceros en el Caribe

Cartagena de Indias culminó su participación en la feria Seatrade Cruise Global 2026, el principal evento mundial de la industria de cruceros, reafirmando la posición de la ciudad como un destino obligado en las rutas del Caribe y un motor de desarrollo económico para la región.

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Durante cuatro días, en el marco de la edición más grande en los 41 años de historia del evento, la ciudad hizo presencia ante más de 12.500 asistentes, 650 expositores, más de 85 marcas de cruceros y representantes de 125 países.

La delegación estuvo liderada por ProColombia, Corpoturismo y el Puerto de Cartagena, respaldados por una sólida oferta de empresarios locales: Colombia 57 Tours Travel & Logistics, Grupo Rozo, Altamar Agency, AVIATUR, CTG Margarita y CONVI.

Esta unión consolidó una presencia de ciudad alineada, competitiva y atractiva para navieras, proveedores y tomadores de decisiones globales.

¿Por qué es importante que Cartagena participara en Seatrade Cruises?

Participar en escenarios de este nivel es estratégico para fortalecer a la ciudad como destino turístico de cruceros. Estos espacios permiten la negociación directa con quienes diseñan las rutas náuticas globales, garantizando que el destino se adapte a las exigencias de la industria y mejore su competitividad.

Durante la feria, se fortaleció el relacionamiento con actores clave y se sostuvieron reuniones de alto nivel con gigantes de la industria que operan en la ciudad, como Royal Caribbean Group, Holland America Line, Princess Cruises y AIDA Cruises, asegurando la permanencia de Cartagena en sus itinerarios.

El impacto del turismo de cruceros en Cartagena

En las más recientes temporadas, la ciudad ha superado los 400.000 visitantes anuales, generando una derrama económica estimada en 44 millones de dólares por temporada, beneficiando de manera directa a operadores turísticos, guías, comerciantes, transportadores y el sector gastronómico.

Para la temporada actual, se proyecta no solo mantener el alto número de recaladas, sino consolidar a Cartagena como un puerto base y de embarque preferido por los cruceristas.

“El crecimiento del turismo de cruceros en la ciudad es un reflejo del trabajo articulado y la confianza que hemos generado como destino, desde el liderazgo de la Alcaldía de Cartagena y su articulación con el Puerto. Que las navieras más importantes del mundo opten por elegir a Cartagena no solo para incluirla en sus itinerarios de tránsito, sino también como un punto de embarque clave, demuestra que ofrecemos experiencias de clase mundial. Esta confianza se traduce directamente en bienestar para los cartageneros, dinamizando nuestra economía y elevando nuestro prestigio a nivel global”, expresó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Logros importantes de relacionamiento

Además de los acercamientos con las navieras comerciales, la agenda en Miami incluyó una reunión bilateral con representantes de Costa Rica, orientada al intercambio de estrategias de sostenibilidad y oportunidades de colaboración entre destinos de la región.

Asimismo, se llevaron a cabo encuentros con medios de comunicación especializados, como Cruises News, lo que permite amplificar la visibilidad internacional del puerto y atraer a nuevos segmentos de viajeros.

A través de esta exitosa participación interinstitucional y empresarial, Cartagena de Indias continúa fortaleciendo su posicionamiento estratégico, avanzando en la atracción de nuevas recaladas y consolidando las relaciones comerciales con los líderes mundiales del sector.