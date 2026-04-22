Alcaldía de Calamar y Afinia logran acuerdo para suspender restricciones en el servicio de energía

En un ejercicio de diálogo constructivo y corresponsabilidad, la administración municipal de Calamar, la comunidad y Afinia lograron un principio acuerdo que abre la posibilidad de suspender los Periodos de Continuidad Concertada (PCC) en el municipio, una medida que venía impactando la prestación del servicio de energía.

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El encuentro realizado en la sede de Afinia y que contó con la participación de representantes de la comunidad, la alcaldesa encargada, delegados de la Secretaría de Gobierno, directivos del hospital local, el acueducto municipal y el acompañamiento de la alcaldesa Yelitza Correa, actualmente en licencia de maternidad.

Durante la jornada, Afinia reiteró su disposición permanente al diálogo y su compromiso de trabajar de manera articulada con las autoridades y la comunidad para encontrar soluciones sostenibles que garanticen la continuidad del servicio, en un contexto retador para el municipio.

El gerente general de Afinia, Ricardo Arango, compartió un diagnóstico transparente sobre la situación del servicio en Calamar, destacando que el bajo nivel de recaudo —cercano al 33 %— y las pérdidas de energía, superiores al 75 %, representan un desafío importante para la sostenibilidad del sistema. Este análisis permitió que las partes coincidieran en la necesidad de avanzar en compromisos conjuntos.

Como resultado del diálogo, se acordó un aporte conjunto por $180 millones por parte de la administración municipal, el hospital y el acueducto, lo que permitiría elevar el recaudo hasta cerca del 60 %, esfuerzo clave para crear las condiciones que hagan posible dejar sin efecto los PCC en las próximas semanas.

En paralelo, Afinia anunció la puesta en marcha de un plan de choque integral, enfocado en:

-El fortalecimiento de la atención a los usuarios.

-Jornadas en los barrios para la normalización de conexiones,

-Identificación de usuarios no registrados.

-Campañas intensivas para promover el uso eficiente y responsable de la energía.

Adicionalmente, como parte de una visión de largo plazo, se proyecta la implementación de soluciones de energía solar en entidades oficiales, mediante granjas solares que aportarían cerca de 1 megavatio, contribuyendo a la sostenibilidad y a la reducción de costos energéticos del municipio.

Como siguiente paso, la comunidad remitirá un modelo de acuerdo en el que quedarán consignados sus compromisos. Posteriormente, Afinia incorporará los suyos dentro del mismo documento, que será revisado y firmado por todas las partes, formalizando así lo concertado durante esta jornada.

Afinia reiteró que el cumplimiento de estos compromisos marcará el inicio de una nueva etapa para el servicio de energía en Calamar, basada en la corresponsabilidad, el diálogo y la construcción colectiva de soluciones que beneficien a toda la comunidad.

La compañía reafirma su compromiso de acompañar al municipio en este proceso, convencida de que solo a través del trabajo conjunto entre comunidad, autoridades y empresa es posible garantizar un servicio continuo, confiable y sostenible.