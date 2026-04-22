Alcalde de San Luis de Gaceno desmiente problemas de inseguridad en el Valle de Tenza

San Luis de Gaceno

El alcalde de San Luis de Gaceno, Nelzon Garzón Chitiva, se pronunció frente a recientes declaraciones del Gobierno Nacional sobre presuntos problemas de inseguridad en el Valle de Tenza, asegurando que no corresponden a la realidad del territorio. El mandatario fue enfático en señalar que, hasta el momento, no se han registrado hechos que evidencien presencia de grupos al margen de la ley en su municipio ni en la región.

“Son declaraciones preocupantes. En el caso de quien les habla, como alcalde de San Luis de Gaceno, no hemos registrado ningún problema de inseguridad ni en el municipio ni en la región. La fuerza pública y la comunidad no han reportado situaciones relacionadas con grupos al margen de la ley”, afirmó.

El alcalde destacó que de manera permanente se realizan consejos de seguridad para evaluar riesgos, y reiteró que no existe presencia del ELN ni de disidencias en esta zona del oriente boyacense. Además, resaltó que durante el reciente Festival Turístico del Valle de Tenza, que congregó a visitantes de diferentes regiones del país, no se presentaron alteraciones del orden público.

“Fue un evento exitoso, con participación masiva y sin ningún inconveniente de seguridad. Eso demuestra que el territorio es seguro”, agregó.

Frente a las afirmaciones sobre la supuesta ausencia de fuerza pública en la zona, el mandatario las calificó como falsas y aseguró que sí existe presencia institucional. “En nuestro municipio contamos con entre 10 y 12 efectivos de Policía, y en Garagoa, que es sede del Tercer Distrito, hay un buen pie de fuerza”, indicó.

También explicó que recientemente se fortaleció la seguridad en el departamento con la llegada de nuevos uniformados. “El subdirector de la Policía estuvo en Boyacá y anunció la asignación de cerca de 60 unidades adicionales para el tema turístico”, señaló.

Asimismo, mencionó la presencia del Ejército en la región, con una base militar ubicada en el municipio de Santa María, desde donde se realizan operativos y acompañamientos constantes. “Cuando la comunidad reporta situaciones sospechosas, de inmediato se coordina con el Ejército, que despliega pelotones en el territorio”, explicó.

El alcalde hizo un llamado al presidente para aclarar la información entregada, al considerar que este tipo de declaraciones afectan la imagen del territorio y el desarrollo turístico. “No podemos permitir que se estigmatice a San Luis de Gaceno ni al Valle de Tenza, porque sí hay seguridad y acompañamiento de la fuerza pública”, concluyó.