Unicartagena lleva el pensamiento del Caribe rural a la FILBo 2026

Una vez más la Universidad de Cartagena anuncia su participación en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), el evento cultural y editorial más importante de Colombia y uno de los más destacados de América Latina, que reúne a autores, editores, libreros y lectores para promover la lectura, con amplia agenda cultural, académica y profesional.

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En esta edición, que se llevará a cabo del 21 de abril al 4 de mayo en Corferias, la institución lleva una propuesta que reitera la conversación alrededor del Caribe. Bajo el concepto de “Radio Patio Caribe”, transforma su espacio ubicado en el stand 308 del pabellón 8, en una emisora abierta donde el conocimiento circula evocando el espíritu de las radios rurales y comunitarias del Caribe colombiano.

Con el fin de integrar la investigación científica, la memoria cultural y la creación literaria, Unicartagena lleva una programación dentro de la que destacan espacios como: Rescate Literario, donde se presentará la novela inédita La maraca embrujada por jibaná, de Manuel Zapata Olivella; y Ciencia y Tecnología, donde habrá novedades como Micro y nano en capsulación y Tecnologías para el aprendizaje en la práctica clínica.

Otro de los bloques que despierta interés sonCine y Memoria Popular, con dos obras que exploran la relación histórica de Cartagena con el séptimo arte:Cuando las negras de Chambacú se querían parecer a María Félix y Te invito a vespertina,ambas de la autoría de Ricardo Chica Geliz; y Diálogo de Saberes, donde conoceremos el libroLa/s ciencia/s y la/s religión/es en el siglo XXI, de Juan Diego Morales.

En esta oportunidad, el alma mater llevará un catálogo de 74 títulos, de los cuales 31 son nuevos lanzamientos. La feria será además un espacio para diálogos de alto nivel sobre la historia de la educación en Colombia. El sábado 2 de mayo, se llevará a cabo el conversatorio “Entre Bicentenarias”, un encuentro entre los rectores de la Universidad de Cartagena y la Universidad del Cauca, moderado por el Dr. Alfonso Múnera Cavadía. Este espacio servirá como antesala a la colección UniCartagena Bicentenaria, celebrando los casi 200 años de fundación de la institución.

La sensibilidad infantil también tiene su espacio con el libroQuerido Gabo, una compilación de cartas escritas por niños de Cartagena al Premio Nobel en el décimo aniversario de su fallecimiento, destacando el compromiso de García Márquez con las nuevas generaciones de escritores.

Eventos con transmisión en vivo

Pensando en sus egresados, estudiantes y público interesado que no se encuentren en Bogotá, la Universidad de Cartagena transmitirá en vivo, a través de su canal oficial de YouTube @UniCartagenaOficial.

La agenda de transmisiones figura así: Ciencia y Religión en el Siglo XXI, el 23 de abril a las 11:00 a.m; Docencia Innovadora, el 24 de abril a las 3:00 p.m; la presentación de La maraca embrujada por jibaná, de Manuel Zapata Olivella, el 25 de abril a las 4:00 p.m; Cine en Cartagena con Ricardo Chica, el 26 de abril a las 11:00 a.m; Querido Gabo, el 30 de abril a las 3:00 p.m; y el conversatorio Entre Bicentenarias, el 2 de mayoa las 4:00 p.m.

El alma mater invita a todos los asistentes de la FILBo 2026 a sintonizar con el conocimiento y participar en esta gran conversación pública donde el Caribe nunca se queda en silencio. Conoce la agenda completa en sus redes sociales oficiales.