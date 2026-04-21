UNGRD anunció que logró desviar el 60% del caudal del río Cauca en la Mojana con obra de emergencia

Sincelejo

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció resultados en la Mojana tras la ampliación del canal de La Esperanza, una intervención de emergencia que ya permite desviar cerca del 60% del caudal del río Cauca.

Según la entidad, la obra reduce la presión sobre el boquete de Caregato y contribuye a mitigar el riesgo de nuevas inundaciones que afectan a miles de familias en esta subregión.

La intervención, ejecutada con una inversión de $17.000 millones, alcanzó el 100% de la meta prevista, con la excavación de más de 309 mil metros cúbicos de material, lo que incrementó significativamente la capacidad hidráulica del canal.

De acuerdo con el informe, la capacidad de transporte pasó de cerca de 1.200 a más de 2.200 metros cúbicos por segundo, superando ampliamente la meta inicial que era del 20%. Además, la velocidad del agua aumentó, pasando de 1,43 a 1,81 metros por segundo, lo que permite un flujo más constante y reduce el riesgo de taponamientos.

El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, aseguró que se trata de resultados concretos en terreno y señaló que ahora corresponde al Fondo Adaptación avanzar en una solución estructural definitiva.

Con esta intervención, las autoridades buscan disminuir la vulnerabilidad de las comunidades de la Mojana y prevenir nuevas emergencias durante temporadas de lluvias.