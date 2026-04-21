Pese a intento de asonada, megaoperativo golpea la minería ilegal en el sur del Tolima

Tolima

A lo largo del lunes 20 de abril, las autoridades desplegaron 267 uniformados para desarrollar un megaoperativo contra la minería ilegal en el sector de Puente Amarillo, en Ataco, sur del Tolima.

Según informó la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, y de acuerdo con imágenes difundidas a través de redes sociales, durante el operativo se presentó un intento de asonada por parte de quienes se dedican a la extracción ilegal de oro en la zona. Pese a esto, los uniformados de la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana propinaron un contundente golpe a las economías ilícitas de las disidencias de las Farc.

El informe revelado por la mandataria a través de su cuenta personal de X indica que el megaoperativo permitió intervenir seis unidades de minería ilegal, destruir 15 máquinas —como retroexcavadoras—, inmovilizar dos más y destruir cinco motores industriales.

“El operativo desarrollado en el municipio de Ataco, en el marco de la estrategia Por Ataco Verde Nuevo, no solo representa un golpe contundente contra la minería ilícita, sino también un golpe directo a las economías criminales del GAO-r Frente Ismael Ruiz, que afectan la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades”, indicó Matiz.

La información oficial señala que en este complejo de minería ilegal se extraían cerca de 24.000 gramos de oro al mes, con un valor estimado de $10.080 millones. De esta manera, se impactó la cadena logística de la minería ilegal en $7.750 millones.

El complejo era controlado por las disidencias de las Farc, con el Frente Ismael Ruiz al mando de alias Iván Mordisco, el cual cobraba un porcentaje de hasta el 15 % por cada gramo extraído. Esto le permitía recaudar cerca de $1.500 millones mensuales para financiar la estructura al margen de la ley.

“Asimismo, rechazamos de manera categórica cualquier intento de alterar el orden público mediante actos de asonada o presión contra la autoridad legítima. Seguiremos trabajando de manera articulada con la Fuerza Pública y las entidades competentes para garantizar la protección del medio ambiente y la seguridad de los ciudadanos en cada rincón del Tolima”, concluyó la gobernadora.

Se espera todavía el reporte de la Policía Nacional sobre el balance que deja el segundo megaoperativo desplegado contra la minería ilegal en el sur del Tolima en apenas tres días.