Pavas puso a prueba a los mejores del MTB en el Valle

La emoción del ciclo montañismo se trasladó a la pista Los Pinos, en Pavas, La Cumbre, donde se disputó la tercera válida de la Copa Valle “Paraíso de Todos”, en medio de una jornada marcada por la lluvia, el barro y un alto nivel competitivo.

El trazado exigió al máximo a los deportistas, quienes enfrentaron un terreno húmedo, inclinado y altamente técnico que puso a prueba su resistencia y habilidad en cada tramo.

Desde la organización, destacaron el trabajo realizado en el escenario. El presidente de la Comisión Vallecaucana de MTB, Lucio Goyes, resaltó las condiciones de la pista y el esfuerzo detrás de su preparación.

“Una pista bastante entretenida, muy técnica… la lluvia y el barro la hacen mucho más especial. Es un recorrido inclinado, con un paisaje que pareciera de otro país, incluso de Europa. La verdad es que se ha hecho un gran trabajo”, señaló.

La competencia reunió a más de 250 deportistas de diferentes regiones, consolidando el evento como uno de los más importantes del calendario regional. Así lo destacó Julio Albán, entrenador de MTB en La Cumbre, quien valoró la participación y el crecimiento del proceso local.

“Es una pista espectacular donde todos vinieron a gozarla. Tenemos un proceso con cerca de 40 deportistas de toda la región, desde los más pequeños hasta las categorías mayores, lo que nos permite seguir fortaleciendo este deporte”, afirmó.

La competencia se disputó en las categorías teteros sin pedales, teteros con pedales, preinfantil A y preinfantil B en damas y hombres; infantil A y B; élite femenina; prejuvenil; máster A, B, C y D; categoría promocional, élite y junior

En lo deportivo, sobresalieron Matías García en teteros sin pedales, Sebastián Yule en teteros con pedales y Emiliano Jaramillo en preinfantil B, mientras que en la rama femenina se destacaron Gaby Contreras, Sheyla Isabela Ruiz y Luciana Ruiz en sus respectivas categorías.

En categorías avanzadas, Sandra Ospina se quedó con la victoria en la élite femenina, mientras que Juan Fernando Monroy ratificó su dominio en la categoría élite al imponerse nuevamente y consolidarse como líder tras tres válidas disputadas.

También destacaron Andrés Felipe Rojas en prejuvenil A, Edwin Rivera en promocional y los máster Juan Carlos Narváez, Alejandro Chalá y Henry Peña, quienes completaron una jornada de alto nivel competitivo.

La Copa Valle “Paraíso de Todos” continuará su calendario el próximo 17 de mayo en Cali, donde se disputará la siguiente válida bajo la organización del club de Olguita García.