Nathaly Lozano nueva directora de ventas del hotel Hilton Cartagena

Hilton Cartagena da la bienvenida a Nathaly Lozano como su nueva directora de ventas. Con más de 20 años de experiencia en hotelería, 15 de ellos en ventas, Lozano liderará la estrategia comercial del hotel, enfocada en innovación, desarrollo de talento y fortalecimiento del posicionamiento en los segmentos vacacional, de grupos y eventos.

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“Es un honor asumir la dirección de ventas de Hilton Cartagena. Mi gestión se enfocará en fortalecer los pilares estratégicos de la marca Hilton, impulsando una cultura comercial orientada a la anticipación de las necesidades de nuestros huéspedes, la innovación constante y la excelencia operativa. Trabajaremos para consolidar experiencias auténticas, memorables y coherentes que eleven nuestro posicionamiento y fortalezcan el valor de la marca en cada interacción.”, afirma Nathaly Lozano, directora de ventas de Hilton Cartagena.

Su carrera comenzó en áreas operativas, desempeñándose como auxiliar de almacén mientras cursaba Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras en la Fundación Universitaria Los Libertadores. Posteriormente, ocupó cargos en compras, finanzas, banquetes y asistencia administrativa, hasta descubrir su verdadera vocación, las ventas.

A lo largo de su trayectoria, ha sido coordinadora de eventos, asistente de ventas y gerente de cuentas, consolidando así una visión integral de la hotelería, lo que la llevó a ocupar durante cuatro años el cargo de subdirectora de ventas en Hilton Bogotá.

Con esta experiencia, Lozano busca transformar su conocimiento en estrategias que conecten de manera efectiva con las necesidades del mercado y las expectativas de los huéspedes, asegurando que cada acción comercial se traduzca en experiencias auténticas y de alto valor.

“La estrategia comercial impacta directamente la experiencia del huésped. Cuando ventas, operaciones y marketing trabajan alineados, logramos coherencia entre lo que prometemos y lo que entregamos, generando confianza y fidelización”, explica Lozano.

Hilton Cartagena continúa siendo un referente en turismo corporativo y de eventos. La llegada de Nathaly Lozano marcará un nuevo capítulo, centrado en captar nuevos mercados, fortalecer los segmentos tradicionales y desarrollar alianzas estratégicas que impulsen el crecimiento y la consolidación del hotel.

“En este camino de crecimiento, agradecemos la confianza de nuestros clientes y reconocemos el talento y compromiso de nuestro equipo, que hacen posible avanzar con una visión compartida. Juntos seguimos innovando, superando expectativas y reafirmando a Hilton Cartagena como el referente en experiencias corporativas y de eventos en la ciudad”, concluye la directora de ventas del hotel.