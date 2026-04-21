Más de dos millones y medio de colombianos enfrentan la exclusión tecnológica

En un mundo hiperconectado, en el que la información y las oportunidades parecen estar a un clic de distancia, un número considerable de colombianos afrontan el obstáculo invisible de la accesibilidad digital.

Y es que, por cifras del DANE, más de 2.570.000 personas mayores de 10 años enfrentan en el país alguna dificultad para realizar actividades básicas del día a día. Entre ellos, el 54% sufre de problemas visuales, el 34%, de dificultades motrices y el 16%, de afecciones auditivas, constituyéndose, en conjunto, en un segmento considerable que hoy lucha por interactuar con el mundo digital.

En este contexto, el acceso a servicios esenciales como la educación, la banca, la salud y el empleo, que en su gran mayoría hoy se gestionan a través de plataformas virtuales, la accesibilidad digital se ha vuelto tan crítica como la accesibilidad física, y es por eso que las empresas colombianas enfrentan el reto de planificar sus futuros servicios digitales pensando en la autonomía de los usuarios, generando que las plataformas que no se adapten ahora, correrán el riesgo de perder la batalla frente a una competencia mejor preparada y tecnológicamente más consiente.

Según Diana Romero, Senior Research de Ipsos Colombia, “las cifras muestran que estamos frente a un mercado desatendido, pero con un potencial enorme. En sectores como la banca y el comercio electrónico, las barreras de accesibilidad se traducen en problemas críticos para los negocios al continuar prestando sus servicios mediante sitios web incomprensibles, procesos financieros complicados, lenguajes técnicos intrincados y sistemas de autenticación imposibles, que no solo excluyen a usuarios con limitaciones motrices o visuales, sino al común de las personas, causando su frustración y la intención de explorar los mismos servicios con otros proveedores en busca de opciones amigables”.

Ahora, teniendo en cuenta que en el ámbito global se registran más de mil millones de personas con alguna forma de discapacidad, esto se convierte en un nicho de mercado que la mayoría de las empresas ignora ya que por lo general estas personas se comprometen con las marcas que priorizan la inclusión y la usabilidad, alimentando la reputación corporativa, factor que hoy se considera un activo invaluable.

Conscientes de esto, grandes corporaciones globales como Apple y Microsoft han invertido fuertemente en accesibilidad como una estrategia fundamental de negocio, demostrando que la inclusión no es una iniciativa de nicho, sino un pilar central de sus marcas.

En cuanto al marco regulatorio, mientras el Estado colombiano, a través de la Resolución 1519 de 2020 del MinTIC, ya ha sentado un precedente al exigir a las entidades públicas el cumplimiento de las Guías de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG 2.1), el sector privado enfrenta una oportunidad estratégica única y aunque el panorama legal aún carece de un marco tan explícito y robusto para las empresas privadas como el que existe en otras naciones.