Más de 31.000 unidades vendidas durante IV Versión del Festibollo en Arjona: hay nueva reina

El Festival del Bollo de Mazorca de Arjona, en su cuarta versión, clausuró con éxito y registró lleno total.

Con más de 31.000 bollos vendidos, ingresos superiores a ciento noventa y cinco millones ochocientos treinta y cuatro mil quinientos pesos ($195.834.500) y la llegada de más de 20.000 visitantes al municipio, el evento ratifica, una vez más, que Arjona es la capital mundial del bollo de mazorca.

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Festival del bollo es un evento apoyado por la Gobernación de Bolívar, en cabeza del gobernador, Yamil Arana Padauí e ICULTUR, liderado por su directora, Vaneza Daguer.

El jurado estuvo conformado por la chef e instructora del SENA, Yamile Marrugo; el chef y docente Roger Paternina; y Piedad Rodríguez, chef y experta en experiencias gastronómicas. Como invitado especial durante la jornada del sábado participó el chef cartagenero Edd Cabarcas. El evento contó además con el apoyo especial de la chef Katherine Ballestas, directora ejecutiva de ACODRÉS capítulo Cartagena y Bolívar, y de Yessica Rojas, empresaria del sector restaurantero y del entretenimiento.

Habemus reina del bollo

Con una destacada puntuación, la señora María del Rosario Caicedo Beltrán se consagró como reina del bollo de mazorca en esta cuarta edición. La matrona arjonera, de 67 años y residente del barrio Soplaviento, ha dedicado más de cuatro décadas al arte de hacer bollos, oficio que le ha permitido sostener a su familia.

Desde la mesa 25, Caicedo Beltrán logró vender más de 600 bollos, lo que contribuyó a su puntuación final. Sus más de 40 años de trabajo junto a sus hermanas fueron determinantes para alcanzar el título. La ganadora dedicó este reconocimiento a su familia, destacando el apoyo constante que ha recibido.

Otros premios del festival

El mejor buñuelo y el mejor bollo innovador fueron otras de las categorías más destacadas del Festibollo. Durante el evento se vendieron más de 9.000 bollos innovadores y más de 7.000 buñuelos, reflejando el impacto económico y gastronómico del festival.

El premio al mejor bollo innovador fue para Vicente Geliz, con su propuesta “El Golosito”, un bollo relleno de pernil de cerdo con berenjena. Por su parte, la señora María Bernarda García fue reconocida con el premio al mejor buñuelo. En la categoría de mejor pregonero, el reconocimiento fue para Alba Martínez.

Homenaje a toda una vida

En esta edición se rindió homenaje a la señora Luisa Elena Torres Jaramillo, matrona de 96 años, con más de 70 años dedicados a la elaboración de bollos de mazorca. La Fundación Festibollo exaltó su trayectoria como símbolo de la tradición gastronómica del municipio.

La homenajeada recibió un reconocimiento y un molino eléctrico por parte de la directora de ICULTUR, Vaneza Daguer, en nombre del gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí.

Arjona en el mapa

El Festival del Bollo de Mazorca continúa posicionando a Arjona en el mapa turístico y gastronómico a nivel regional y nacional. Durante tres días de programación, el evento integró muestras culturales, deportivas, artísticas y concursos abiertos al público.

En esta versión participaron 30 bolleros y bolleras, quienes compitieron por el título de rey o reina bollera, destacándose por su experiencia, calidad y creatividad. Bollos tradicionales, rellenos, buñuelos y diversas preparaciones a base de maíz hicieron parte de la oferta gastronómica.