Luis Suárez atraviesa un mal momento futbolístico de cara al Mundial: pidió perdón a la afición

Luis Suárez atraviesa un momento complicado de cara al gol, acumulando ya siete partidos sin marcar. La sequía comenzó tras fallar una opción clara en el amistoso de la Selección Colombia ante Croacia, situación que parece haber afectado su confianza en los últimos encuentros.

Luego de su más reciente partido, el atacante no evitó la autocrítica y asumió la responsabilidad por una jugada clave: “Sí. Estos detalles, en este caso el penalti, pueden definir el partido. Yo fallé, el rival marcó y todo cambió”. Además, reconoció el impacto de su error en el resultado y en la afición, mostrando una postura sincera frente a su rendimiento.

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Aunque no es habitual verlo declarar en este tipo de escenarios, el delantero decidió dar la cara: “El partido fue muy difícil. En este tipo de partidos, los detalles marcan la diferencia. No me gusta hablar ante las cámaras cuando ganamos o cuando soy el mejor jugador del partido, pero tengo que venir aquí y pedir disculpas a la afición, porque no merecían la decepción que sufrieron en este encuentro. Comparto parte de la culpa por haber fallado el penalti. Pero esto me hará más fuerte” concluyó el delantero.

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Ahora, Suárez tendrá una nueva oportunidad para dejar atrás este momento cuando su equipo enfrente al Porto como visitante en la vuelta de las semifinales de la Copa de Portugal. Cabe recordar que en la ida, el conjunto de Sporting se impuso 1-0, con gol del propio delantero colombiano, quien buscará reencontrarse con su mejor versión en un partido clave.

Estas son las estadísticas de Luis Suárez

El colombiano ha jugado 46 partidos con el Sporting de Portugal, en donde ha logrado anotar 33 goles, ha dado 6 asistencias y ha recibido 10 tarjetas amarillas. En la competición que se ha destacado más ha sido en la Liga de Portugal, en donde ha jugado 27 partidos y ha marcado en 24 ocasiones, ha aportado 4 asistencias y ha recibido 6 tarjetas amarillas.