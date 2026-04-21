Líderes internacionales destacan la Cumbre Glocal de Economía Circular en Ibagué

Ibagué

La noche del lunes 20 de abril arribó al Aeropuerto Perales de Ibagué el primer vuelo internacional con invitados, como alcaldes y líderes globales, que participarán en la Cumbre Glocal de Economía Circular, a desarrollarse entre el 21 y el 23 del mismo mes.

A su llegada, en diálogo con Caracol Radio, los líderes destacaron la importancia de contar en Latinoamérica con uno de los principales eventos organizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Una de las invitadas es Lissa Culcay, vicerrectora de la Universidad Anglo Hispanoamericana de México.

“Las expectativas de este evento son enormes. Hay grandes oportunidades para generar prosperidad desde la academia, pero también desde toda la experiencia que trae la gente que estará presente en este evento. Todo lo relacionado con economía circular, grandes proyectos que se han desarrollado desde el medioambiente, el manejo de desechos y diferentes áreas que buscan la prosperidad de la gente”, destacó la vicerrectora.

De otro lado, el delegado de la Cooperación Alemana en Ecuador, Daniel Heredia, hizo énfasis en el “plato fuerte” de la cumbre, que será la Octava Mesa Redonda de la OCDE sobre Economía Circular en Ciudades y Regiones, de la cual se esperan acuerdos y resultados concretos en materia de sostenibilidad.

“Muchas expectativas de conocer experiencias de los países hermanos de Latinoamérica y también ver lo que se va a desarrollar en la Octava Mesa de Economía Circular de la OCDE, que por primera vez viene a Sudamérica. Es un evento que nos compete e interesa a toda la región”, acotó.

Finalmente, Luis Alberto Valiente, jefe de gabinete de la Alcaldía de Lambaré, en Paraguay, explicó que se debe incentivar la economía circular para mitigar los efectos del consumo sobre el medioambiente, generar oportunidades de empleo para familias de escasos recursos y aportar a la resiliencia de ciudades como Ibagué.

“Que Ibagué haya sido escogida para este evento es muy importante para mí, porque vengo de una ciudad donde la economía circular no se implementa mucho. Esto me servirá de aprendizaje para llevar conocimiento y tratar de replicarlo en mi ciudad”, manifestó.

Es la primera vez que la OCDE elige a una ciudad intermedia en el mundo para organizar uno de los eventos centrales de la Cumbre Glocal de Economía Circular.