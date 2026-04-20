Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

20 abr 2026 Actualizado 13:02

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

Primer ministro de Israel condena vandalismo contra una cruz con Cristo perpetrado por un soldado

La fotografía, que el Ejército corroboró como verdadera en una investigación inicial, muestra a un soldado israelí, armado con un martillo y golpeando la cara de Jesús crucificado. La figura, además, ha sido descolgada del mástil y se encuentra invertida en el suelo fuera de la iglesia.

Primer ministro de Israel condena vandalismo contra una cruz con Cristo perpetrado por un soldado

Primer ministro de Israel condena vandalismo contra una cruz con Cristo perpetrado por un soldado / Taylor Hill

Primer ministro de Israel condena vandalismo contra una cruz con Cristo perpetrado por un soldado

EFE

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, condenó este lunes “en los términos más enérgicos” el destrozo a martillazos de una figura católica que representa a Jesús en la cruz a manos de un soldado israelí en el sur del Líbano.

“Condeno este acto en los términos más enérgicos. Las autoridades militares están llevando a cabo una investigación penal y tomarán las medidas disciplinarias correspondientes contra el responsable”, dijo el mandatario en un mensaje compartido en X.

La fotografía, que el Ejército corroboró como verdadera en una investigación inicial, muestra a un soldado israelí, armado con un martillo y golpeando la cara de Jesús crucificado. La figura, además, ha sido descolgada del mástil y se encuentra invertida en el suelo fuera de la iglesia.

Netanyahu aprovechó este incidente para reiterar “los valores judíos de tolerancia y respeto mutuo” hacia todas las religiones y aseguró que “la población cristiana en Israel prospera”.

Sin embargo, no hizo alusión a la expulsión forzosa y el asedio diario que sufren los palestinos cristianos en Cisjordania ocupada a causa de los colonos, ni tampoco a las diferentes iglesias de Gaza que fueron dañadas y atacadas durante la ofensiva israelí.

También en la ofensiva contra Líbano en 2024, varios ataques del Ejército israelí contra la ciudad de Yaroun, próxima a la divisoria localizada al sur de Líbano, dejaron en escombros la iglesia católica romana de San Georgios, construida en 1923.

Lamentamos profundamente el incidente y el daño que haya causado a los creyentes en el Líbano y en todo el mundo”, añadió el líder en su mensaje en X.

El Ejército israelí, por su parte, dijo en un comunicado castrense que aún está investigando y que se tomarán “las medidas pertinentes” contra los implicados según las conclusiones, sin detallar las posibles acciones disciplinarias.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir