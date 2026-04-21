Histórico Concejo de Cartagena aprueba creación del SIFAC para formalizar la formación artística

La ciudad dio un paso histórico para la cultura local al recibir la aprobación en segundo debate del Proyecto de Acuerdo que crea formalmente el Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural (SIFAC). Esta iniciativa, que surgió en 2024 como una estrategia del Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), deja de ser un programa temporal para convertirse en una apuesta institucional permanente, consolidándose como un instrumento de política pública orientado a la planificación y articulación de los procesos formativos en toda la ciudad.

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Con esta aprobación unánime (19 votos a favor y cero en contra), bajo la ponencia de los concejales Laura Díaz, William Pérez, Pedro Aponte y Emmanuel Vergara, el SIFAC se consolida como una estructura institucional sólida que garantiza el acceso de niños, jóvenes y adultos a una formación artística de calidad. El sistema, único en su género en el Caribe colombiano, integrará esfuerzos entre la Secretaría de Educación Distrital y el IPCC, interviniendo en Instituciones Educativas, la Red de Bibliotecas Públicas y centros comunitarios para transformar el talento local en oportunidades de proyección profesional.

La institucionalización del SIFAC permitirá ampliar el impacto alcanzado en su fase inicial, donde ya benefició a más de 7.100 estudiantes en disciplinas como artes plásticas, música, danza, teatro y realización audiovisual. Además, el sistema funcionará como un motor de empleo para los artistas de la ciudad, quienes se vincularán formalmente como formadores y sabedores del proceso.

“Nuestra apuesta por la cultura es total. El SIFAC no es solo formación, es la herramienta con la que estamos arrebatando jóvenes a la violencia y dándoles un proyecto de vida a través del arte. Lograr que este sistema sea ahora un Acuerdo Distrital ratifica que Cartagena es una ciudad que respira talento desde sus barrios y que estamos cumpliendo el compromiso de empoderar nuestra cultura”, indicó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.

Por su parte, Lucy Espinosa, directora del IPCC, aseguró: “La creación formal de este sistema, enmarcada en el Plan de Desarrollo y la Política Pública de Cultura, nos permite saldar una deuda histórica con el sector cultural. El SIFAC, debidamente institucionalizado, contribuirá a la formación integral desde la primera infancia hasta la profesionalización, logrando una formación artística de calidad integrada a la vida de los cartageneros”.

Información relevante

* Población beneficiada: Madres gestantes, primera infancia, niños y niñas en edad escolar, adolescentes, jóvenes en profesionalización y artistas docentes.

* Alcance educativo: Formación técnica y pedagógica integrada a jornadas curriculares y extracurriculares.

* Programas destacados: Artes plásticas, realización audiovisual, escritura creativa, música, danza, teatro y el programa Master Class de alfabetización musical.

* Gobernanza: Coordinación conjunta entre el IPCC y la Secretaría de Educación con un comité directivo plural.