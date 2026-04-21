Fiscalía logró medida de aseguramiento contra dos presuntos atracadores de Turbaco

La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos hombres de 26 y 24 años, quienes estarían involucrados en un hurto violento registrado en la Avenida Pastrana del municipio de Turbaco (Bolívar).

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Los hechos ocurrieron el pasado 7 de abril cuando los procesados, al parecer, ingresaron a un establecimiento de comercio donde intimidaron al dueño del lugar para despojarlo de una cadena de oro y un celular de alta gama avaluados en 25 millones de pesos.

La Policía Nacional fue la encargada de capturar a los procesados cuando huían en una motocicleta. En su poder les habrían encontrados los elementos hurtados.

En desarrollo del operativo se verificó que uno de ellos, estaba infringiendo una medida de aseguramiento domiciliaria impuesta en Cartagena (Bolívar) por otro delito.

En las audiencias concentradas un fiscal de Turbaco les imputó el delito de hurto calificado agravado. Adicionalmente, y fuga de presos a uno de ellos, cargos que ninguno aceptó.

Por disposición judicial, ambos investigados cumplirán medidas de aseguramiento en establecimientos carcelarios.