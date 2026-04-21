Fiscalía judicializa a exalcalde de Marialabaja por presuntos actos de corrupción

Un fiscal de la Seccional Bolívar imputó cargos al exalcalde del municipio de María La Baja, Carlos Antonio Coronel Mera, como presunto responsable de los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción.

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La decisión se fundamenta en las aparentes irregularidades cometidas en enero de 2018 cuando el exmandatario habría autorizado al Consejo Municipal tramitar un préstamo por 2.500 millones de pesos con una entidad bancaria, para la ejecución de obras públicas.

Labores de policía judicial evidenciaron que cuando los recursos ingresaron a la alcaldía el servidor público, para el período 2016 a 2019, habría destinado dicho dinero a construcciones distintas a las establecidas en el objetivo inicial. Sin embargo, ninguna fue ejecutada durante su mandato constitucional.

Un juez con funciones de control de garantías dispuso para Coronel Mera, quien no aceptó los cargos en su contra, medida de aseguramiento no privativa de la libertad.