En Cartagena menor de 11 años resultó herido con arma de fuego: Casa del Niño atiende el caso

Casa del Niño Hospital Infantil lamenta y rechaza contundentemente los hechos de violencia que siguen afectando a nuestra niñez. En la madrugada del martes 21 de abril, fue recibido en la institución un paciente de 11 años de edad, remitido desde otro centro asistencial con herida por arma de fuego producto de un hecho ocurrido en Las Casitas, cerca al barrio El Reposo.

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Desde su ingreso, el menor ha sido atendido por un equipo multidisciplinario que trabaja de manera articulada para brindarle toda la atención médica especializada que requiere. Actualmente, permanece en la UCI Doña Pilar, en estado crítico con pronóstico reservado.

Este caso se suma a la creciente preocupación institucional frente al aumento de atenciones por traumas y lesiones asociadas a contextos de violencia en la población pediátrica, una situación que continúa encendiendo las alertas en la ciudad y la región.

De acuerdo con registros institucionales, la situación muestra una tendencia creciente en las atenciones por traumas, heridas por arma de fuego y arma blanca en población pediátrica. En 2025 se registró un incremento del 75,9 % en el número de menores lesionados frente a 2024 (pasando de 29 a 51 casos). En lo corrido de 2026, ya se han atendido 15 casos, lo que mantiene la alerta activa frente a este fenómeno.

“El incremento de estos casos nos preocupa profundamente. Estamos preparados para atenderlos, pero ninguna capacidad hospitalaria es suficiente cuando la violencia se vuelve recurrente. Nos duele ver cómo nuestros niños están siendo expuestos a situaciones que pueden prevenirse. Protegerlos debe ser una prioridad de todos”, afirmó el director general de la institución, el Dr. Luis Alberto Percy Vergara.

Si bien la Alcaldía Distrital de Cartagena, a través de la Secretaría del Interior y Distriseguridad, adelanta campañas y acciones para disminuir estos hechos, el papel de los padres, cuidadores y de toda la comunidad es fundamental: la supervisión permanente, la prevención y la protección de los menores son claves para evitar su exposición a entornos de riesgo.

Como institución comprometida con la vida y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, reiteramos nuestro llamado urgente a fortalecer las medidas de cuidado, promover entornos seguros, de diálogo y convivencia, y actuar de manera corresponsable. Proteger a nuestros niños no es una opción, es una responsabilidad de todos.