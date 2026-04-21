Ejército capturó dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en Montecristo, sur de Bolívar

En Montecristo, sur de Bolívar, soldados del Batallón de Infantería N.º 4 General Antonio Nariño adscritos a la Brigada 19, en coordinación con la Policía Nacional, capturaron mediante un puesto de control a dos presuntos integrantes de la subestructura Erlin Pino Duarte del Clan del Golfo.

Durante la operación se incautó el siguiente material:

Una pistola, 20 cartuchos, proveedores, un GPS.​ seis parches del Bloque Arístides Meza Páez, cinco libros alusivos a las extintas FARC, y cuatro manuales alusivos al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).​

Los capturados, presuntamente, serían los encargados de suministrar armamento y víveres a las estructuras criminales ubicadas en el sector conocido como Cerro Muñecos.

Ambas personas, junto con el material incautado, quedaron a disposición de las autoridades competentes para su respectivo proceso de judicialización.