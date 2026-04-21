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21 abr 2026 Actualizado 01:36

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Cartagena

Dos capturados por violenta pelea en el barrio La Campiña: hay un herido grave

Según información preliminar el caso ocurrió por intolerancia entre vecinos

Captura de video

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Las calles del populoso barrio La Campiña en Cartagena, se mancharon de sangre tras una violenta riña con arma blanca y objetos contundentes, que dejó como saldo un hombre gravemente herido y dos capturados.

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De acuerdo al reporte conocido por Caracol Radio, la reyerta se originó por una diferencia entre vecinos que fue escalando rápidamente a las agresiones físicas. En video quedó evidenciado el momento cuando varios sujetos, intercambian piedras, botellas y se desafían con cuchillo.

Lo que se pudo establecer es que una persona de sexo masculino resultó apuñalada en el rostro, tórax y cuello dejándola bajo pronóstico reservado. Por su parte, los presuntos autores quedaron a disposición de la fiscalía inicialmente por el delito de tentativa de homicidio.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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