Dos capturados por violenta pelea en el barrio La Campiña: hay un herido grave

Las calles del populoso barrio La Campiña en Cartagena, se mancharon de sangre tras una violenta riña con arma blanca y objetos contundentes, que dejó como saldo un hombre gravemente herido y dos capturados.

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De acuerdo al reporte conocido por Caracol Radio, la reyerta se originó por una diferencia entre vecinos que fue escalando rápidamente a las agresiones físicas. En video quedó evidenciado el momento cuando varios sujetos, intercambian piedras, botellas y se desafían con cuchillo.

Lo que se pudo establecer es que una persona de sexo masculino resultó apuñalada en el rostro, tórax y cuello dejándola bajo pronóstico reservado. Por su parte, los presuntos autores quedaron a disposición de la fiscalía inicialmente por el delito de tentativa de homicidio.