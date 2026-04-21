Distrito anuncia ‘El Puente del Dandy’: conectará a Manga con Pie de la Popa

En respuesta a la creciente congestión vehicular que afecta a la isla de Manga en distintos momentos del día, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, anunció la planificación de un ambicioso proyecto de infraestructura: la construcción de un nuevo puente que conectará este tradicional barrio con el sector del Pie de la Popa, el cual sería el cuarto que conecte a la isla con la avenida del Lago.

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La iniciativa surge como una solución directa a la presión vial que enfrenta Manga, una isla que en los últimos años ha experimentado un notable crecimiento inmobiliario, residencial, comercial y empresarial. Este desarrollo ha incrementado significativamente el flujo vehicular, generando cuellos de botella en sus entradas y salidas, especialmente, en horas pico.

El anuncio lo hizo Turbay junto a Wilmer Iriarte, secretario de Infraestructura, el pasado sábado 18 de abril, en medio de la entrega oficial del renovado callejón Viejo Dandy, en el barrio Manga: una vía que durante años presentó deterioro estructural y que hoy está completamente transformada y habilitada para el uso ciudadano.

Según lo anunciado por el mandatario distrital, el nuevo puente se construiría a pocos metros del actual Puente Jiménez, una de las principales conexiones de entrada y salida del sector. La obra partiría desde la Avenida del Lago y se extendería hasta el Callejón Dandy o la Carrera 21 de Manga, una vía ampliamente reconocida por los residentes y que permitiría una integración fluida con la malla vial existente, específicamente con la Cuarta Avenida del barrio.

El diseño contempla una reorganización estratégica del tránsito: el nuevo puente operaría en un sentido de ingreso hacia Manga, mientras que el Puente Jiménez quedaría habilitado exclusivamente como vía de salida. “Dos puentes, dos sentidos, un sistema que respira, como dicen líderes del Pie de La Popa y Manga como Cecil Botero y Fico de La Rosa”, resumió el alcalde, al destacar que esta redistribución permitirá mejorar la movilidad, reducir tiempos de desplazamiento y descongestionar uno de los puntos más críticos de la ciudad.

“Esta es una ruta que los residentes y cartageneros ya conocen bien. Con este nuevo puente funcionando en sentido contrario, el Jiménez pasaría a ser la vía de retorno. Cartagena tiene la oportunidad. Y dos barrios, separados por un caño y ahora estarían unidos; y no por la espera en un semáforo”, expuso Cecil Botero, líder barrial del Pie de La Popa.

La propuesta, que aún deberá avanzar en estudios técnicos y fases de planificación, se perfila como una de las apuestas clave de la administración para modernizar la infraestructura vial de Cartagena y responder al dinamismo urbano de sus sectores en expansión.

Habitantes de Manga han manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad de soluciones estructurales que alivien el tráfico, por lo que el anuncio ha generado expectativas frente a una intervención que podría transformar significativamente la movilidad en esta zona estratégica de la ciudad.

“Manga está en una congestión vehicular permanente, por lo que este nuevo puente ayudará mucho a solucionar este problema. Las islas lo que necesitan son puentes de entrada y salida; por lo que nuestro barrio ve con buenos ojos este proyecto, junto a la próxima transformación del Puente de Las Palmas y una futura intervención integral y alza del Puente Jiménez para favorecer el transporte acuático en Cartagena”, indicó Fico de La Rosa, líder comunal de Manga.