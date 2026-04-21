Definidos los cuadrangulares del Torneo de Ascenso con Inter de Palmira como único equipo del Valle

El Torneo BetPlay 2026 cerró su fase de todos contra todos y dejó definidos los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales, instancia clave en la lucha por el título del primer semestre y el camino hacia el ascenso.

Entre los clasificados, el gran protagonista fue Inter de Palmira, que finalizó como líder absoluto con 38 puntos, asegurando no solo su lugar como cabeza de serie, sino también la ventaja deportiva en esta fase decisiva.

Junto al conjunto vallecaucano avanzaron Unión Magdalena, Deportes Quindío, Real Cartagena, Envigado, Tigres, Bogotá y Barranquilla FC. Los ocho equipos fueron distribuidos en dos grupos de cuatro, donde disputarán seis fechas en formato de todos contra todos, con partidos de ida y vuelta. En este sistema, cada punto será determinante, especialmente para los líderes de la fase regular, que cuentan con ventaja en caso de empate en puntos.

En el Grupo A, Inter de Palmira compartirá zona con Deportes Quindío, Envigado y Tigres, en una zona que promete equilibrio, pero donde el equipo vallecaucano parte como referente por su regularidad durante el campeonato.

El debut del conjunto palmirano será el 24 de abril a las 6:10 de la tarde frente a Tigres, luego recibirá a Deportes Quindío el 29 de abril a las 7:00 p.m., y en la tercera fecha visitará a Envigado el 4 de mayo a las 2:00 p.m., en una seguidilla de partidos clave para encaminar su clasificación.

En el Grupo B, la disputa estará entre Unión Magdalena, Real Cartagena, Bogotá y Barranquilla FC, en una zona igualmente competitiva donde cualquier error puede marcar la diferencia.

Más allá del título del semestre, los cuadrangulares también comienzan a definir el panorama del ascenso. El campeón del año obtendrá el cupo directo a la primera división, mientras que el segundo ascenso se decidirá a través de la reclasificación o una eventual final adicional, dependiendo de los resultados de ambos torneos.

Con el calendario ya en marcha, la expectativa se centra en el rendimiento de los equipos en esta fase definitiva, donde la regularidad, la solidez como local y la capacidad de respuesta serán claves para llegar a la gran final.