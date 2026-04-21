Crisis de seguridad en zonas rurales de Pasto: Obonuco sufrió tres hechos delictivos en una semana

Pasto - Nariño

En la vereda San Antonio del corregimiento de Obonuco, zona rural de Pasto, la comunidad advierte una situación crítica en dos aspectos, el primero generado por el deterioro de la vía de acceso y el segundo respecto al aumento de hechos delictivos.

Viviana Catalina Escuntar, habitante del sector, señaló que el abandono se ha prolongado durante los últimos años, pese a compromisos adquiridos por el actual mandatario local en campaña, advierte que la presencia de Policía en la zona es nula, y poco se ha atendido los requerimientos de los habitantes.

“Son cuatro años de total abandono. Como usted puede darse cuenta, para llegar aquí a la vía, hasta cierta parte está pavimentado y el sector San Antonio totalmente olvidado, la inseguridad esta disparada y en todo el día no pasa ni un agente de Policía (..) Se están entrando a las casas campesinas diciendo que son del Gaula, no son del Gaula, son ladrones. Los dejaron amarrados, amordazados y les robaron todo” señaló la habitante de la zona.

Exigen soluciones inmediatas

De acuerdo con la denuncia recibida por Caracol Radio, en la última semana se han registrado al menos tres hurtos, entre esos un asalto a una vivienda en la que varias personas fueron amarradas en su interior, además han identificado varios sujetos que constantemente adelantan hurtos a personas que se trasladan a pie o en sus motocicletas, debido a que el transporte público no cubre esta zona.

Ante esta situación, la presidenta de la Junta de Acción Comunal, Nelly Potosí, solicitó a la Alcaldía de Pasto destinar uno de los CAI móviles que llegaron a la ciudad para facilitar el constante patrullaje que necesita el sector.

Alcaldía busca posibles soluciones

El secretario de Gobierno de Pasto Giovanny Guerrero explicó a Caracol Radio que se avanza en estrategias para fortalecer la seguridad en zonas rurales, aclaró que el municipio cuenta con CAI móviles en proceso de entrega a la Policía y que uno de estos sería destinado a corregimientos con mayores afectaciones como el de Obonuco, además, se contempla el uso de drones en coordinación con el Ejército para vigilancia aérea.

Asimismo, indicó que se evalúa la posibilidad de ampliar el número de CAI móviles en la ciudad, lo que permitiría reforzar la presencia institucional en más sectores rurales, mientras tanto, anunció que en comité de orden público se analizarán medidas específicas para atender situaciones como la reportada en Obonuco, especialmente ante el contexto electoral en donde se elegirá las nuevas JAC y posteriormente elecciones presidenciales.