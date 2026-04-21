Civitatis celebra el Día del Libro con un recorrido por los hitos literarios de Latinoamérica

Cada 23 de abril se conmemora el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, una fecha impulsada por la UNESCO para reconocer el valor de los libros como puente entre generaciones y culturas, promover la lectura y rendir homenaje a los autores. La organización eligió este día por su carácter simbólico dentro de la literatura universal, ya que coincide con la muerte de figuras como Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega.

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Para Civitatis, esta fecha también es una oportunidad para resaltar el valor de la historia literaria de los destinos. Cada vez más viajeros buscan descubrir una ciudad desde aquello que la hace única y, en muchos casos, eso también incluye a los autores que la marcaron, los espacios que frecuentaron y las historias que dejaron en sus páginas. Por eso, la plataforma comparte una ruta por Latinoamérica que sigue la huella de grandes autores de la región, a través de experiencias que conectan a los viajeros con el legado de Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges y Rubén Darío.

¿Cuáles son los mejores tours literarios de Latinoamérica?

Cartagena, Colombia – Gabriel García Márquez

El corralito de piedra invita a descubrir la huella de Gabriel García Márquez a través de un free tour que recorre algunos de los lugares que inspiraron al Nobel colombiano. La experiencia pasa por espacios emblemáticos como la Universidad de Cartagena, donde reposan sus cenizas, el hotel Santa Clara y las calles del barrio de San Diego, escenarios que permiten acercarse a su vida, a su obra y al vínculo profundo que tuvo con la ciudad. A lo largo del recorrido, los viajeros también pueden reconocer referencias a títulos como Cien años de soledad, El amor en los tiempos del cólera y Del amor y otros demonios, en una propuesta que conecta literatura, memoria y patrimonio local.

Barranquilla, Colombia – Gabriel García Márquez

La capital del Atlántico guarda una parte esencial de la historia literaria de Gabriel García Márquez, autor de Cien años de soledad. El tour literario por Barranquilla permite conocer lugares que marcaron la vida cultural de la ciudad, como la plaza de San Nicolás, la antigua Sodería La Estrella y la sede de El Heraldo, el periódico donde el escritor publicó su famosa columna La Jirafa. Además, la experiencia también rescata la figura de Ramón Vinyes, escritor y dramaturgo español de origen catalán, quien, aunque no fue un autor latinoamericano, tuvo una influencia importante en la vida cultural barranquillera y fue homenajeado por Gabo en Cien años de soledad.

Valparaíso, Chile – Pablo Neruda

El puerto chileno, fue una de las ciudades que más conectó con el universo de Pablo Neruda, autor de Veinte poemas de amor y una canción desesperada. El recorrido pasa por algunos de los lugares más emblemáticos del puerto, como la Plaza Sotomayor y el Muelle Prat, y permite descubrir la esencia de una ciudad marcada por sus cerros, miradores y ascensores. La visita termina en La Sebastiana, la casa museo de Neruda en Valparaíso, un lugar clave para entender su vínculo con la ciudad y una parada imprescindible para quienes quieren acercarse a su legado desde uno de los escenarios que más lo inspiraron.

Buenos Aires, Argentina – Jorge Luis Borges

la capital argentina, es una ciudad clave para entender la obra de Jorge Luis Borges, autor de Ficciones. Con el tour de Borges se recorren espacios de la ciudad que estuvieron ligados a su vida y a su literatura, especialmente en barrios como Palermo, donde pasó parte de su infancia. A lo largo del recorrido, la experiencia conecta calles, esquinas y escenarios cotidianos con la mirada de un autor que convirtió a Buenos Aires en parte fundamental de su universo narrativo.

León, Nicaragua – Rubén Darío

Este destino nicaragüense, es una de las ciudades imprescindibles para acercarse a la vida y obra de Rubén Darío, autor de Azul.... La experiencia permite conocer lugares vinculados al poeta, como la catedral donde descansan sus restos y la casa museo que conserva parte de su historia. Además, el recorrido suele completarse con la visita a León Viejo, uno de los enclaves históricos más importantes de Nicaragua, ubicado cerca del volcán Momotombo. Todo esto convierte a León en una parada muy especial para entender la dimensión cultural de Darío y su lugar dentro de la literatura hispanoamericana.