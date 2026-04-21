Capturan en Cali a presunto ladrón que atracó a padre frente a su hija de cuatro años

Las autoridades capturaron en Cali al presunto responsable de un violento hurto ocurrido el pasado 16 de febrero en el barrio San Fernando, caso que generó rechazo ciudadano por la agresión contra un padre de familia que se encontraba junto a su hija de cuatro años.

El hecho se hizo viral luego de la difusión de videos, en los que se observa cómo el delincuente intimida a la víctima sin importar la presencia de la menor de edad.

Durante la investigación las autoridades analizaron más de 120 horas de grabaciones, además de realizar entrevistas técnicas, reconocimientos fotográficos y labores de seguimiento.

Gracias a estas acciones, el señalado delincuente fue ubicado y capturado en vía pública. Se trata de un joven de 20 años, quien deberá responder ante la justicia por el delito de hurto calificado y agravado.

Un juez de control de garantías legalizó la captura e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.