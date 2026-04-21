¡Atención! Este viernes hay jornada de salud en cuatro sectores de la ciudad

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, realizará este viernes, 24 de abril, una gran jornada de salud dirigida a niños, niñas y adolescentes, con el propósito de acercar servicios médicos oportunos y de calidad a la población infantil en diferentes sectores de la ciudad.

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La jornada se desarrollará de manera simultánea, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., en los hospitales de Canapote, Nelson Mandela, Arroz Barato y El Pozón, facilitando el acceso a la atención en salud en estas comunidades.

Durante esta actividad, los asistentes podrán acceder a servicios de atención medicina general y especializada, específicamente en pediatría, odontología, enfermería, salud visual, psicología, trabajo social y vacunación, contribuyendo a la promoción, prevención y cuidado de la salud de la población infantil en estas zonas de la ciudad.

La gerente de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, Sabrina Van-Leenden Granados, invitó a la ciudadanía a llevar a sus niños y niñas para disfrutar de los beneficios de esta gran jornada gratuita de atención en salud: “Queremos invitar a todas las familias a que participen de esta gran jornada de salud, dirigida a niños, niñas y adolescentes. Estaremos brindando atención integral y completamente gratuita, con un equipo humano comprometido con el bienestar de nuestros usuarios. Nuestro objetivo es prevenir enfermedades, detectar a tiempo posibles riesgos en la salud y garantizar una atención oportuna y de calidad para nuestra población infantil”.

Esta iniciativa hace parte de las acciones que adelanta la administración distrital para fortalecer el acceso a los servicios de salud y garantizar una atención integral, oportuna y humanizada, especialmente en la población infantil y adolescente.

La Alcaldía Mayor de Cartagena invita a padres, madres y cuidadores a participar activamente en esta jornada, diseñada para proteger la salud y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad.