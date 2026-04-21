Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo presenta tratado en Cartagena

En el marco de ENDIMET 2026, el congreso que reunirá a más de 4.500 especialistas de más de 20 países en Cartagena, la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo (ACE) presentará el ‘Tratado de Endocrinología en Colombia’, una investigación que reúne el conocimiento más actualizado sobre enfermedades hormonales y metabólicas como la diabetes y la obesidad.

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El libro, que supera las 1.400 páginas y reúne más de 120 capítulos, consolida el trabajo de decenas de expertos nacionales y se posiciona como la publicación más completa de la especialidad en el país y una de las más robustas en América Latina.

Su contenido abarca desde bases fundamentales hasta el abordaje clínico de enfermedades de alto impacto en la salud pública.

La publicación, estructurada en múltiples secciones temáticas que incluyen avances clínicos, consensos nacionales y aplicaciones de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial en endocrinología, busca convertirse en una herramienta clave para la práctica médica, la formación académica y la actualización científica en Colombia.

Este lanzamiento marca un hito para la medicina en Colombia, al poner a disposición de la comunidad médica y académica una herramienta que contribuye a mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades que afectan a millones de personas.