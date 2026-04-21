ANDI coordina proyectos de Obras por Impuestos para impulsar el desarrollo en Cartagena y Bolívar

Con el objetivo de optimizar la ejecución de los recursos públicos y acelerar la infraestructura en el territorio, la ANDI Seccional Bolívar lideró una nueva sesión de la Mesa de Obras por Impuestos. En este espacio se revisaron los requerimientos, cronograma e iniciativas ya inscritas por parte de empresas que cumplirán con sus obligaciones tributarias mediante la entrega directa de obras en beneficio de las comunidades.

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Mecanismo Distrital: ICA y Predial

En el ámbito de Cartagena, se destacó la radicación de la iniciativa “Hogares Saludables”por un valor de $3.500 millones para el mejoramiento de viviendas. De ser aprobado este proyecto, 120 familias serían beneficiadas. Esto gracias a la labor gerencial de Grupo Argos y a la vinculación mediante impuestos de las empresas Argos, Cabot, Novus Civitas, Yara, Puerto Bahía, Dow Química, Esenttia, Lamitech y ACD.

La Alcaldía de Cartagena presentó para consideración de las empresas, proyectos de agua y saneamiento básico en fase de estructuración, tales como el acueducto de Barú, la conducción Cartagena –Turbaco y el alcantarillado en Tierra Baja y Puerto Rey, con el fin de que las empresas consideren su financiación mediante el mecanismo de obras por impuestos.

La Secretaría de Planeación Distrital recordó que las empresas interesadas en postular proyectos bajo este mecanismo local tienen plazo hasta el 30 de abril para formalizar su inscripción ante la entidad.

Mecanismo Nacional: impuesto de Renta para municipios PDET y ZOMAC

En cuanto al mecanismo nacional, enfocado en municipios PDET y ZOMAC de Bolívar, la Gobernación de Bolívar mostró los proyectos habilitados que se financiarían a través del impuesto de renta. En esta línea, se priorizan intervenciones en infraestructura educativa, conectividad vial y dotación de maquinaria amarilla para municipios como Santa Rosa del Sur, Carmen de Bolívar, Cantagallo, San Juan Nepomuceno, entre otros.

Es imperativo resaltar que el esquema de obras por impuestos no representa una donación ni un beneficio fiscal adicional, sino una modalidad alternativa de pago de impuestos autorizada por la ley, que garantiza que el recurso generado por la actividad económica se traduzca de forma ágil en desarrollo para la región.