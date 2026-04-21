Abrió sus puertas Cecilia Porras School, primer colegio público bilingüe de Cartagena

Gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; la Alcaldía Mayor de Cartagena, la Fundación Santo Domingo y la Fundación Pies Descalzos, la capital del Bolívar abre las puertas del primer colegio público bilingüe del Distrito: Cecilia Porras School, un referente educativo ubicado en el megabarrio Bicentenario, que acogerá a 1.100 estudiantes desde la primera infancia.

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El Cecilia Porras School ha sido definido por el Gobierno del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, como el hito educativo de las primeras veces por razones que así lo acreditan: primer colegio oficial bilingüe del Distrito, primero con media técnica (también bilingüe) y la primera institución educativa pública que, al recibir en sus aulas a niños y niñas desde la primera infancia, dentro de 13 años graduará a la primera generación que, sin ser egresada de planteles privados, culminará su formación escolar con total dominio del idioma inglés.

El moderno plantel, tras una convocatoria liderada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, de la mano con procesos de evaluación a cargo de prestigiosas universidades con experiencia en la validación de perfiles educativos bilingües, cuenta con 32 docentes y tres directivos avalados en el dominio del inglés, luego de que se postularan más de 500 personas.

“Muchos detractores y enemigos de que las cosas vayan bien, de que el progreso se sienta en los barrios de Cartagena, creen que me ofenden al decir que ‘somos puro cemento’. Pues sí. Amo el cemento, ya que gracias a él hoy Bicentenario y sus alrededores tienen un nuevo megacolegio que cambiará muchas vidas con una educación competitiva y acorde a nuestros tiempos”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “La potencia de este colegio, con más del 80 % de docentes bilingües, será una verdadera revolución educativa en el sur de Cartagena; donde la desesperanza y los malos pasos serán pasado, y así abrazar a los sueños y proyectos de vida sin fronteras físicas y mentales”.

A su vez, Helga Rivas, ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, expresó: “Este colegio responde a la necesidad de una comunidad de la ciudad, donde deben de tener todas las condiciones de vivienda digna y dentro del entorno del buen vivir hay ciertos parámetros necesarios, uno de ellos es la educación. Aquí encontramos la suma de saberes, recursos y estrategias, con el primer colegio bilingüe que tendrá la ciudad de Cartagena y es del Distrito”.

Por su parte, José Francisco Aguirre, director Ejecutivo de la Fundación Santo Domingo, se refirió a la importancia de la moderna infraestructura educativa.

“La entrega de la Institución Educativa Cecilia Porras marca un hito para el Megabarrio Bicentenario y para Cartagena. No solo ampliamos la oferta educativa, sino que reafirmamos la importancia de un modelo de desarrollo integral que abre oportunidades para niños, niñas y jóvenes. Que hoy la ciudad cuente con su primer colegio público bilingüe es resultado de una apuesta sostenida y de la articulación entre el sector público y privado que comparten una visión para avanzar hacia una ciudad con mayor equidad y oportunidades”, destacó Aguirre.

Esta institución, que es un hito para la educación distrital, desde su vocación bilingüe y sus modernas instalaciones, abre sus puertas para fortalecer la infraestructura educativa y el talento para la competitividad de Cartagena.

La infraestructura se articula con una visión a largo plazo orientada al fortalecimiento de las habilidades de futuro, como son las competencias digitales, el inglés y las habilidades sociales y emocionales, donde también se promoverá una educación pertinente.

Finalmente, Alberto Martínez Monterrosa, secretario de Educación Distrital, se refirió a la importancia de un logro posible a través de la articulación de los sectores público y privado.

“Es la primera escuela donde se van a formar los superciudadanos de Cartagena. Es un colegio que le rinde un homenaje sentido y merecido a la artista cartagenera Cecilia Porras, quien interactuó con el Grupo de Cartagena y después con el Grupo de Barranquilla, la única mujer que admitían en dichos espacios. Alguien contestataria para su época, una mujer que estuvo a la vanguardia de toda esa generación de artistas de la ciudad. Este, sin dudas, es el colegio de las primeras veces”, dijo Martínez.

Cecilia Porras School: cifras y su distribución por bloques

Este proyecto contó con una inversión mayor a los $11.711 millones, de los cuales el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aportó $10.653 millones para la obra y $610 millones para la interventoría. El colegio es una realidad, tras la cesión y adecuación de dicho predio por parte de la Fundación Santo Domingo, y los diseños fueron asumidos por la Fundación Pies Descalzos. Por su parte, la Alcaldía Mayor de Cartagena es la responsable de la dotación, operación del colegio (incluida su planta docente), servicios públicos y el paisajismo de una infraestructura que dispone de cuatro bloques.

La Alcaldía Mayor de Cartagena destinó una inversión superior a los $1.750 millones, que abarcan cierre financiero del proyecto, mobiliario y paisajismo, entre otros aspectos. También, con recursos adicionales, se incluirá un componente de cerramiento.

Con relación a cada uno de los cuatro bloques, distribuidos en un solo nivel, fueron diseñados para brindar el servicio educativo desde la primera infancia hasta la secundaria.

El bloque 1 alberga biblioteca, salón múltiple, cocina, sala de profesores, área administrativa y enfermería.

A su vez, el bloque 2 cuenta con 12 aulas de secundaria, una batería de baños y dos laboratorios. El Bloque 3 dispone de 10 aulas de primaria y una batería de baños.

Mientras que el Bloque 4 está destinado a preescolar, con 4 aulas, una batería de baños y 10 estacionamientos, de los cuales uno está habilitado para personas con movilidad reducida.

En la Institución Educativa Cecilia Porras se promoverá el desarrollo del talento humano y la competitividad regional. En una ciudad turística como Cartagena, el fortalecimiento del bilingüismo se convierte en un factor clave para ampliar oportunidades laborales y mejorar la calidad del servicio.

Sobre Cecila Porras

El desde ya histórico colegio oficial rinde un merecido homenaje a la artista y pintora cartagenera Cecilia Porras (1920- 1971), nacida en el tradicional barrio Manga y considerada un referente femenino de la época. Fue capaz de interactuar y ser partícipe de prestigiosos espacios como el Grupo de Cartagena y el Grupo de Barranquilla, con el predominio de literatos masculinos de la talla de Gabriel García Márquez, entre otros referentes del Caribe colombiano y del panorama académico universal. Fue definida, hasta la fecha, como una contestataria que rompió esquemas al ser parte de espacios que hasta entonces parecían reservados solo para los hombres.

El nombre de Cecilia Porras fue escogido en consenso con la comunidad y se suma al circuito de realismo mágico de otros planteles oficiales del Distrito del que también hacen parte la I. E. Gabriel García Márquez, I. E. Clemente Manuel Zabala y la I.E. Jorge García Usta.

En un hecho cargado de simbolismo y respeto hacia el legado de Cecilia Porras, los grados de prejardín, jardín y transición— que recibirán niños y niñas desde los 3 años— serán acogidos en un espacio denominado Paraíso Infantil, mismo nombre que llevó un jardín escolar que tuvo la familia de la artista cartagenera en una casa donde ella vivió.

Cecilia Porras School abre sus puertas, completamente dotado, con servicios públicos y zonas verdes, además de un hecho no menos importante: dispone de Programa de Alimentación Escolar (PAE), preparado en sitio, siendo el comedor número 67 activo en el Distrito, en comparación con los solo 17 encontrados en 2024.