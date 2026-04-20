Senador Kike Cabrales rechazó vandalismo contra sede de Paloma Valencia en Cartagena

El dirigente político Kike Cabrales rechaza de manera categórica los actos de vandalismo ocurridos contra la sede de campaña inaugurada el pasado viernes 17 de abril en la ciudad de Cartagena, en compañía de la candidata presidencial Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo.

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En horas de la madrugada del 19 de abril, la sede fue objeto de actos vandálicos que incluyeron daños en la valla de campaña, rayones sobre las imágenes de los candidatos y la aparición de mensajes intimidantes como la palabra “Iván”, en un claro intento, asegura, de amedrentar y generar un ambiente de hostilidad en medio del proceso electoral.

Para el legislador, estos hechos representan una amenaza directa contra el ejercicio democrático, la libertad de participación y el respeto por las ideas en Colombia. El senador Cabrales anunció que se interpondrá la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se investigue a fondo lo ocurrido y se identifique y sancione a los responsables de estos hechos.

Asimismo, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que garantice la seguridad de todos los candidatos, equipos de campaña y ciudadanos, y adopte medidas efectivas que prevengan la escalada de violencia política en el país.

“Hoy es una sede, mañana puede ser una persona. Colombia no puede normalizar la intimidación. Cualquier ataque contra la vida de Paloma Valencia es responsabilidad política de Gustavo Petro e Iván Cepeda. Tienen miedo porque con Paloma vuelve la seguridad democrática y se acaba la “Paz Total”. Eso es lo que irrita a quienes se benefician de la criminalidad.”, afirmó.

Finalmente, reiteró que estos actos no detendrán el trabajo político ni el compromiso con los colombianos.