Santa Catalina rueda unida: la cicloruta se consolida como motor de deporte e integración ciudadana

La jornada, organizada por la Alcaldía de Santa Catalina a través de la secretaría de Tránsito, IMDER, Secretaría de Salud y el Instituto de Cultura y Turismos (IMCT), no solo promovió la actividad física y los hábitos de vida saludables, sino que también fortaleció los lazos de integración entre habitantes de la zona urbana y los corregimientos, consolidando el deporte como una herramienta de convivencia y bienestar colectivo.

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Durante el recorrido, familias, jóvenes y adultos mayores participaron activamente, evidenciando cómo este tipo de actividades se convierten en escenarios de encuentro ciudadano y de apropiación del territorio. Entre los participantes se destacó la señora Oneida de Hoz Arteaga, de 77 años, quien se convirtió en ejemplo de disciplina y vitalidad al completar el trayecto, demostrando que la actividad física no tiene límites de edad.

“Yo monto bicicleta desde siempre, porque eso me lo inculcó mi papá. Él, hasta los 90 años, iba en bicicleta hasta Turbaco. Por eso disfruto estos espacios saludables y, mientras Dios me dé vida y salud, seguiré participando”, expresó la participante.

El alcalde Arnaldo Beltrán destacó que estas iniciativas fortalecen el deporte como motor de integración social y desarrollo local, al tiempo que abren nuevas oportunidades para posicionar al municipio como destino de turismo deportivo en la región.

“Además de los beneficios para la salud, estas actividades nos permiten impulsar el turismo deportivo en el municipio. Por eso, hemos decidido realizar ciclorutas cada tres meses”, afirmó el mandatario.

La Administración Municipal reiteró que este tipo de encuentros seguirán realizándose de manera periódica, con el propósito de consolidar espacios que fomenten la movilidad sostenible, la convivencia ciudadana y el sentido de pertenencia por el territorio, promoviendo así un modelo de municipio activo, saludable e integrado.