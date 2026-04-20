Registrador Nacional anunció robusto plan de auditorías para elecciones del 31 de mayo

En Cartagena, durante el Congreso Naturgas 2026, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, anunció que para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo se contará con un completo plan de auditorías para facilitar el ejercicio de inspección, revisión y verificación por parte de las organizaciones políticas, los órganos de control y las misiones de observación electoral sobre los componentes tecnológicos que intervienen en el proceso.

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Este plan incluye una auditoría internacional liderada por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH / CAPEL), con tres componentes: 1) auditoría externa especializada, 2) auditoría a sistemas que profundiza en el análisis técnico de las soluciones de software e infraestructura y 3) asistencia técnica internacional.

Además, comprende la auditoría del Código Fuente de los softwares de preconteo, sorteo de jurados de votación, escrutinio, y consolidación y divulgación nacional de resultados. El Registrador Nacional informó que la exposición del código fuente de los softwares de preconteo y sorteo de jurados de votación se tiene prevista durante dos semanas (27 de abril al 10 de mayo) y de los softwares de escrutinio y consolidación y divulgación nacional de resultados por el mismo lapso de tiempo (11 al 24 de mayo).

De igual manera, dio a conocer que como parte de las actividades preparatorias para las elecciones presidenciales se llevarán a cabo diferentes pruebas técnicas y simulacros. Dentro de los más importantes se destacan el simulacro nacional e internacional de preconteo el 16 de mayo, el simulacro de escrutinios nacional y consulados el 19 y 20 de mayo, y el simulacro de digitalización del formulario E-14 el 21 de mayo.

“Vamos a abrir todo el proceso electoral desde lo tecnológico para que los auditores de las organizaciones políticas, las campañas, los candidatos y los observadores electorales puedan estar presentes en cada uno de esos momentos determinantes en relación con el proceso electoral en Colombia”, indicó.