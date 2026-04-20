Real Cartagena integrará el Grupo B en cuadrangulares del Torneo BetPlay

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) confirmó este domingo 19 de abril de 2026 la conformación de los grupos para los Cuadrangulares Semifinales del Torneo BetPlay DIMAYOR I-2026, tras la finalización de la fase de todos contra todos.

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Real Cartagena quedó ubicado en el Grupo B, junto a Unión Magdalena (cabeza de serie del grupo), Barranquilla FC y Bogotá FC. Los cuatro equipos disputarán una liguilla todos contra todos a ida y vuelta, en seis fechas, donde solo el primero de cada zona avanzará a la Gran Final del torneo.

Real Cartagena perdió en el último duelo del todos contra todos del campeonato de ascenso. Por la fecha 15, fue 1-3 ante el Barranquilla FC disputado en el Jaime Morón León. El único gol de los ‘auriverdes’ fue obra de Fredy Montero.Los cartageneros cerraron la fase regular del Torneo BetPlay en la quinta posición con 26 puntos, logrando su clasificación a la siguiente ronda del campeonato.