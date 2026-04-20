Real Cartagena cerró con victoria el todos contra todos, ya conoce sus rivales en los cuadrangulares

Real Cartagena cumplió la tarea en la última jornada de la fase regular del Torneo BetPlay al vencer uno por cero a Tigres FC en un compromiso donde el control del balón y la solidez defensiva fueron claves. Con este resultado, el conjunto dirigido por Alberto Suárez finalizó en la tercera casilla con 32 puntos, producto de una campaña destacada que ilusiona a la hinchada con el regreso a la máxima categoría del fútbol colombiano.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La anotación del triunfo llegó en los pies de una de sus figuras principales, quien logró romper el cerrojo del equipo bogotano en un momento determinante del partido. Tras el pitazo final y la consolidación de los resultados en las otras plazas, se confirmó que el cuadro auriverde integrará el Grupo A en la fase de cuadrangulares, donde deberá medir fuerzas ante rivales de peso para asegurar su cupo en la gran final del primer semestre.

El sorteo realizado por la Dimayor definió que Real Cartagena compartirá grupo con Orsomarso, Atlético Huila y Tigres, este último su reciente rival en la fecha dieciséis. El calendario de esta fase definitiva arrancará en los próximos días y el equipo cartagenero tendrá el reto de mantener la regularidad mostrada en el todos contra todos, especialmente en su fortín del Jaime Morón, donde se ha hecho fuerte gracias al respaldo masivo de su fanaticada.

Directivos y cuerpo técnico manifestaron que el grupo se encuentra concentrado y motivado para afrontar este tramo final del torneo. El objetivo es claro: liderar la zona y pelear por el título que les permita dar el primer paso hacia el ascenso. Se espera que en las próximas horas se defina el horario oficial para el debut en los cuadrangulares, mientras la ciudad se prepara para acompañar al equipo en esta etapa decisiva del campeonato.