Educación y empleo en Cartagena: lo que mostraron los datos de percepción ciudadana en 2025

El programa Cartagena Cómo Vamos analizó los resultados de educación de la Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC) 2025, con el fin de identificar condiciones de acceso, barreras y percepciones de los hogares en la ciudad.

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La educación incide en las oportunidades de las personas a lo largo de su vida. Por ello, comprender cómo es percibida permite orientar decisiones públicas y reconocer brechas entre distintos grupos poblacionales.

De acuerdo con los resultados, el 58,5% de los hogares en Cartagena no reportó barreras para acceder a la educación. Sin embargo, el 12% señaló los costos económicos como el principal obstáculo. Esta situación se presenta con mayor frecuencia en hogares de nivel socioeconómico bajo (15%), en comparación con los de nivel alto (2%).

Por sexo de quien responde la encuesta, los hogares con informante hombre reportaron en mayor proporción esta barrera (15,2%) frente a los hogares con informante mujer (13,3%). Por su parte, la falta de cupos fue mencionada por el 5% de los hogares.

En cuanto a la percepción sobre la calidad, el desempeño de los docentes registra el mayor nivel de satisfacción, con un 68%. Le siguen los procesos académicos (65%) y los materiales de apoyo para la enseñanza (57%). Estas valoraciones se mantienen en niveles similares entre las tres localidades de la ciudad.

Así se refleja con el empleo

Al relacionar el nivel educativo con la ocupación, los resultados muestran que a medida que aumenta el nivel de formación también lo hace la probabilidad de estar trabajando. Las personas que superan la educación media y acceden a formación técnica, profesional o de posgrado presentan niveles de vinculación laboral de más del 59%.

Estos hallazgos evidencian la relación entre educación y oportunidades en el mercado laboral, así como la importancia de reducir barreras de acceso, especialmente las asociadas a los costos, para ampliar las trayectorias educativas de la población.