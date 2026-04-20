Reabren la vía Carreto–Calamar tras diálogo con la comunidad

Luego de varias horas de tensión, fue habilitada en su totalidad la vía nacional en el tramo Carreto–Calamar, específicamente en la ruta 2515, a la altura del km 16+600 sector El Trencito y el km 138 en el puente de Calamar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La apertura se logró tras un acuerdo entre los habitantes del municipio de Calamar y las autoridades, quienes pactaron la realización de una mesa de diálogo el próximo lunes en la ciudad de Cartagena, con el fin de buscar soluciones a las problemáticas expuestas por la comunidad.

En medio de la jornada, las patrullas de vigilancia y los uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar cumplieron un papel clave, no solo garantizando la seguridad, sino también trabajando directamente en la recuperación de la vía. Con extintores, los policías sofocaron las llamas de las llantas incendiadas por los manifestantes y, con palas en mano, removieron los residuos para restablecer el paso vehicular.

La intervención oportuna permitió evitar mayores alteraciones del orden público y facilitó el restablecimiento de la movilidad en este importante corredor vial del departamento.

“Destacamos la disposición al diálogo de la comunidad y la labor de nuestros uniformados, quienes actuaron con profesionalismo, mediación y compromiso para restablecer la normalidad en la vía. Seguiremos acompañando estos espacios para garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Las autoridades reiteraron el llamado a la concertación como mecanismo principal para la solución de conflictos, resaltando que la mediación policial fue clave para lograr una salida pacífica a la situación.