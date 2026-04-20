Margarita Díaz lidera la transformación del FICCI con una visión de ciudad y sostenibilidad

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias cuenta con el liderazgo de Margarita Díaz, una profesional que ha logrado imprimir un sello de innovación y cercanía a este evento de relevancia mundial. Como directora de la Fundación FICCI, Díaz ha enfocado sus esfuerzos en que el festival no solo sea una vitrina de la cinematografía global, sino también un motor de desarrollo que involucre de manera activa a los habitantes de la ciudad y las nuevas generaciones de creadores.

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Bajo su dirección, el certamen ha potenciado espacios de formación que van más allá de la exhibición de películas, integrando diálogos profundos sobre la identidad y el futuro de la industria audiovisual en el Caribe. Su trayectoria en el sector cultural le ha permitido consolidar alianzas estratégicas que aseguran la sostenibilidad del festival, siempre bajo la premisa de que las manifestaciones artísticas deben vivirse en el espacio público y ser accesibles para todos los sectores de la sociedad cartagenera.

Uno de los pilares de este nuevo rumbo es el fortalecimiento del componente comunitario, logrando que el cine llegue a los barrios y que las historias locales encuentren un eco internacional. Margarita Díaz destaca que el FICCI es un patrimonio vivo que se nutre de la alegría y la espontaneidad propia del ADN cultural de la región, elementos que resultan fundamentales para mantener la vigencia de una celebración que es motivo de orgullo nacional.

Para esta edición, el festival se prepara para recibir a cientos de invitados especiales bajo una estructura que prioriza la calidad técnica y la diversidad narrativa. El trabajo de Margarita Díaz refleja el compromiso de una mujer que conoce profundamente su territorio y que apuesta por un modelo de desarrollo cultural donde el cine se convierte en una herramienta de transformación social y un símbolo de la identidad de la Heroica ante los ojos del mundo.