Presunto atracador fue capturado durante operativo policial en zona norte de Cartagena

En el marco de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, capturaron en flagrancia a un presunto delincuente, en el norte de la ciudad.

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La Policía Nacional de Colombia, a través de las patrullas de vigilancia y la oportuna información de la comunidad, fue clave para dar captura a un presunto delincuente por el delito de hurto, mediante la modalidad de raponazo.

La captura de ‘el Keiner’, de 28 años, se produjo en las horas de la mañana por la avenida Rafael Núñez, del Centro Histórico, quien minutos antes le había halado dos cadenas de oro a un turista extranjero. Los elementos recuperados, avaluados en más de 10 millones de pesos, fueron regresados a la víctima, quien agradeció la oportuna reacción de los uniformados.

Al capturado, se le investiga por su presunta participación en otros casos de hurto en zonas turísticas de la ciudad. Además, le registran dos anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto (2025) y tráfico de estupefacientes (2025).

En lo corrido del año se han capturado 2.192 personas por diferentes delitos, entre ellos, 335 por el delito de hurto.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.