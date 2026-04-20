Pico y placa en Pasto, Así rige la restricción vehicular para esta semana del del 20 al 24 de abril

Pasto - Nariño

El ‘Pico y Placa’ o restricción vehicular continua siendo una medida vigilada por las autoridades de tránsito en Pasto, por lo que su cumplimiento es fundamental para evitar sanciones y contribuir a la movilidad de la Ciudad de Pasto.

Durante la semana del lunes 20 al domingo 26, el Decreto 0053 del 27 de marzo de 2026, que regula la circulación de vehículos en la ciudad durante los meses de abril y mayo, establece la aplicación de la medida exceptuando los días sábados, domingos y festivos.

Para esta semana, la rotación se desarrolla de la siguiente manera:

Lunes: 4 y 5

Martes: 6 y 7

Miércoles: 8 y 9

Jueves: 0 y 1

Viernes: 2 y 3

La medida rige en el horario de 7:30 de la mañana a 7:00 de la noche, y no aplica los fines de semana ni días festivos.

Otras restricciones a la movilidad vigentes en Pasto

Adicional a esta medida, hay otras que siguen con vigencia en Pasto, como la restricción de la circulación de motocicletas desde las 11:00 de la noche hasta las 4:00 de la mañana del día siguiente, todos los días, con el fin de reducir hechos de violencia y conductas de alto riesgo en horarios nocturnos.

Prohibición del tránsito de motocicletas con parrillero hombre mayor de 14 años en toda la ciudad las 24 horas del día, una norma que continúa orientada a prevenir delitos y hechos de inseguridad vial.

Prohibición del tránsito de motocicletas con parrillero de toda clase en el centro de la ciudad las 24 horas.

Sanciones por incumplimiento

Las autoridades han recordado que no respetar las restricciones del pico y placa constituye una infracción de tránsito,la multa puede equivaler a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV),un valor cercano a $630.000 a $650.000.