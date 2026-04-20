“No hay temas vedados”: Pacto Histórico dice que Iván Cepeda sí debatirá sobre la “Paz Total”

Desde la campaña de Iván Cepeda aseguraron en los micrófonos de Caracol Radio que el candidato sí está dispuesto a responder por todos los temas en una debate con sus contendores políticos.

Esto, a propósito de su invitación a debatir, como lo hizo desde Fusagasugá, Cundinamarca: “Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella a que debatamos sobre propuestas de fondo. Llegó el debate, ahora sí”, dijo.

El representante del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, y miembro de la coordinación política de la campaña aseguró que entre los temas a debatir, no tiene problema en hablar de la “Paz Total” y de la interlocución que en ese contexto ha tenido con jefes de grupos criminales como Iván Márquez.

“El problema no es rehuir al debate porque hemos crecido y nos hemos formado en él (...) no hay tema vedado para la discusión”, dijo Becerra.

Sin embargo, dejó en claro que la campaña no aceptará debates que busquen convertirse en un espectáculo: “Los debates no pueden prestarse para shows en los que lo que prima es el ataque personal (…) o se privilegia el rating sobre los contenidos”.

Y concluyó: “Los debates tienen que ser serios (…) con igualdad en los tiempos, moderaciones imparciales, transparencia y respeto”.