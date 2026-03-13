Colombia, México y Brasil se ofrecen a mediar en la guerra en Oriente Medio

Los gobiernos de los tres países hicieron un llamado a establecer un alto al fuego que permita negociar y lograr una salida diplomática de los enfrentamientos. (Foto: Getty / Cortesía / Caracol Radio)

Los gobiernos de México, Colombia y Brasil emitieron un comunicado conjunto en el que reiteran la necesidad de que todo tipo de diferencia entre Estados se resuelva siempre por medio de la diplomacia.

Bajo ese objetivo “consideramos indispensable que en el actual conflicto en Medio Oriente se declare un cese al fuego inmediato, para abrir espacios efectivos al diálogo y la negociación”.

A su vez indican que los tres países y sus gobiernos están dispuestos a “contribuir a los procesos de paz que generen confianza, para avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto”.

Sigue la ‘cacería’ de dirigentes iraníes

Estados Unidos ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre el paradero del guía supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, y otros altos funcionarios de ese país.

“Estas personas dirigen y controlan varios elementos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), que planifica, organiza y ejecuta actos de terrorismo en todo el mundo”, señaló el Departamento de Estado.

Jerusalén atacado por Irán. Foto: Getty Images. / Anadolu Ampliar Jerusalén atacado por Irán. Foto: Getty Images. / Anadolu Cerrar

Carreras de F1 canceladas

Los Grandes Premios de Fórmula 1 de Baréin y Arabia Saudita serán cancelados o aplazados debido a la guerra en Oriente Medio.

El GP de Baréin está programado el fin de semana del 10 al 12 de abril, mientras que el de Arabia Saudita debía celebrarse una semana después.

A su vez, los precios del barril de petróleo se sitúan ligeramente por encima de los 100 dólares y las bolsas retrocedieron en la segunda semana de conflicto.

Bombardeos, drones y muertos

Israel afirmó que ha realizado 7.600 bombardeos en Irán desde el inicio de la guerra el 28 de febrero y 1.100 en Líbano, donde el ejército israelí lleva a cabo desde el 2 de marzo una campaña contra el movimiento islamista Hezbolá, aliado de Teherán.

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Por su parte, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) indicó por su parte que ha derribado 111 drones enemigos “de diferentes tipos” desde el inicio de la guerra desencadenada por ataques de Estados Unidos e Israel.

El número de muertos por los ataques de Israel contra Líbano asciende a 773, incluidos 103 niños, y los heridos ya suman 1.933, informó el ministerio de Salud.

El secretario general de la ONU, António Guterres, lanzó un llamamiento para reunir 325 millones de dólares en ayuda humanitaria para apoyar a Líbano en la crisis de desplazados provocada por la guerra.

Guerra larga

El jefe de Hezbolá, Naim Qasem, afirmó que su grupo está preparado para una “larga confrontación” con Israel.

“Esta es una batalla existencial, no una batalla limitada o simple”, señaló, antes de añadir que no dejará que Israel “erradique” a su movimiento.

Explosiones estallan tras los ataques en Teherán el 7 de marzo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP) / ATTA KENARE Ampliar Explosiones estallan tras los ataques en Teherán el 7 de marzo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP) / ATTA KENARE Cerrar

Turquía busca alejarse de la guerra

“Mantener a nuestro país lejos de esta hoguera es nuestra principal prioridad”, afirmó el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan.

“Estamos actuando con prudencia contra complots, trampas y provocaciones que buscan arrastrar a nuestro país en la guerra”, dijo, y abogó por respuestas “apropiadas y prudentes”.

¿y el nuevo Ayatolá?

El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, está “herido y probablemente desfigurado”, declaró el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en rueda de prensa.

“Sabemos que el nuevo supuesto ,y no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado”, afirmó.