Mototaxista murió tras sufrir descarga eléctrica en Barranco de Loba, sur de Bolívar

Consternación hay en el municipio de Barranco de Loba, luego de que un hombre perdiera la vida en un accidente doméstico ocurrido durante el fin de semana.

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La víctima fue identificada como William Arias Tuñón, de 50 años, quien se desempeñaba como mototaxista en esta población del sur del departamento de Bolívar.

De acuerdo con versiones conocidas a través de medios locales, Arias había trabajado desde tempranas horas del sábado 18 de abril y, tras culminar su jornada, regresó a su vivienda para tomar un descanso.

El hecho se registró cuando el hombre ingresó al baño de su casa para ducharse. Al salir, de manera accidental presuntamente pisó el cable de un ventilador que se encontraba en la sala, lo que le provocó una fuerte descarga eléctrica.

Familiares y vecinos reaccionaron de inmediato y lo trasladaron a un centro asistencial cercano; sin embargo, el personal médico confirmó que ya había fallecido.

La repentina muerte de William Arias ha generado profunda tristeza entre los habitantes de Barranco de Loba, donde era reconocido por su carácter amable y su disposición para ayudar a los demás.

Aunque todo apunta a un accidente por electrocución, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer con exactitud las circunstancias en las que ocurrió este lamentable hecho.