Mercado de cannabis medicinal para animales proyecta crecimiento del 35 % en 2026

En la búsqueda de alternativas más humanas y menos invasivas para las mascotas, el uso de cannabis medicinal veterinario crece en el país como una solución terapéutica para aliviar el dolor crónico, reducir la ansiedad, tratar sensibilidades cutáneas y mejorar la movilidad de los animales de compañía.

Según estimaciones de Kunam Pets by Carmen’s Medicinals, este mercado crecerá un 35% en Colombia durante el 2026 acorde a las estadísticas del año 2025 de la compañía, impulsado por la adopción de terapias que complementan la medicina tradicional y un marco regulatorio que ya respalda productos seguros con certificación del ICA.

Juan Romero, CEO de la compañía, explica que, a diferencia de los extractos artesanales, la medicina basada en cannabis para animales es un tratamiento certificado basado en componentes naturales y diseñado específicamente para cuidar la salud de diversas especies.

Al igual que los humanos, los animales tienen un sistema endocannabinoide en su cuerpo que reacciona positivamente al cannabis. Por eso, se utiliza principalmente CBD, un componente que no adormece a las mascotas, lo que permite tratar a perros, gatos, caballos y algunos animales silvestres de forma tranquila y sin riesgos de intoxicación.

“El cannabis medicinal no busca reemplazar los tratamientos convencionales, sino integrarse en un enfoque multimodal. Esto permite, por ejemplo, reducir la carga farmacológica de analgésicos tradicionales, minimizando efectos secundarios como la sedación excesiva o la irritación gastrointestinal, y mejorando la respuesta en cuadros de dolor crónico o inflamación persistente”, señala Romero.

En primer lugar, los pacientes geriátricos (perros y gatos adultos mayores), que requieren manejo para la osteoartritis, enfermedades degenerativas y el síndrome cognitivo disfuncional, mejorando su movilidad y descanso.

En segundo lugar, destaca el uso en animales con ansiedad y estrés, especialmente aquellos afectados por fobias a ruidos fuertes (pirotecnia), ansiedad por separación o cambios drásticos de entorno.

Asimismo, el CBD se ha convertido en un coadyuvante esencial para casos de epilepsia refractaria (farmacorresistente), donde los medicamentos anticonvulsivantes tradicionales no logran un control total de las crisis. Finalmente, existe una demanda creciente en procesos dermatológicos e inflamatorios, donde se emplean tópicos de uso externo para irritaciones, piel sensible y recuperación de tejidos blandos.

El CEO de Kunam Pets añade que Colombia cuenta con una ventaja competitiva gracias a su normativa, que exige estándares de Buenas Prácticas de Elaboración y trazabilidad desde el cultivo hasta el producto final. Esto garantiza que los tutores de mascotas accedan a fórmulas libres de contaminantes y con concentraciones exactas.

Para el sistema de salud animal, esto representa una oportunidad de elevar la calidad de vida de los pacientes de forma segura, posicionando al país como un referente regional en ciencia cannabinoide aplicada a la fauna doméstica y silvestre.